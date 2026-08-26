MS 2026.229

Căn phòng trọ nhỏ tại thôn Thái Sơn, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang là nơi hai mẹ con bà Mã Thị Dung (SN 1971) nương tựa vào nhau. Chồng mất cách đây vài năm, bố mẹ đẻ không còn, gia đình bên nội cũng khó khăn, bà không có điều kiện mua nhà riêng.

Bà Dung mắc suy thận mạn tính đã lâu năm. Căn bệnh khiến cơ thể bà ngày càng gầy yếu. Mỗi tuần 2 lần, bà vẫn phải tự đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang) lọc máu để duy trì sự sống.

Bác sĩ từng khuyên bà chuyển xuống Hà Nội để có điều kiện y tế tốt hơn. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế không cho phép nên bà đành tiếp tục điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Sức khỏe yếu, bà Dung vẫn cố tìm việc làm phù hợp để có thêm chi phí trang trải. Những lúc đỡ mệt, bà nhận rửa lá dong thuê, mỗi ngày kiếm được khoảng 50.000-100.000 đồng. Có hôm người choáng váng, bà đành phải nghỉ ở nhà.

“Có những hôm sức khỏe quá yếu, tôi chỉ biết nằm trong phòng trọ. Hễ thấy đỡ mệt một chút là tôi lại cố nhận thêm việc, kiếm thêm ít tiền để mua thuốc. Những lúc mệt không gượng dậy được, tôi đành phải nằm nhà…”, bà Dung chia sẻ.

Khoản tiền ít ỏi từ công việc này không đủ trang trải sinh hoạt của hai mẹ con. Biết hoàn cảnh của bà, chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê từ 1 triệu đồng xuống 800.000 đồng/tháng. Bà Dung cho biết, hai tháng nay, người chủ không thu tiền nhà, chỉ lấy tiền điện. Những bữa cơm của hai mẹ con nhiều khi cũng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

Không có nhà ở, hai mẹ con bà Dung nương tựa nhau trong căn phòng trọ nhỏ

Trong hoàn cảnh khó khăn, bà Dung vẫn cố gắng để con gái có cơ hội học tập. Con gái bà Khổng Thị Thùy Linh (SN 2007) hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Trung, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

Từ những năm học THPT, nhờ sự kết nối của giáo viên chủ nhiệm, Linh được một nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ học phí, giúp em có cơ hội bước vào giảng đường đại học. Trong quá trình học, Linh tiếp tục nỗ lực giành học bổng của trường và nhận thêm một khoản hỗ trợ sinh hoạt phí để trang trải cuộc sống.

Ngoài việc học, Linh còn tranh thủ lo cơm nước và đưa mẹ vào viện điều trị bệnh. Cô gái 19 tuổi mong muốn sau này trở thành giáo viên tiếng Trung, có công việc ổn định để chăm sóc mẹ.

“Em chỉ mong mẹ giữ được sức khỏe để ở bên em. Em sẽ cố gắng học thật tốt, sau này trở thành cô giáo dạy tiếng Trung. Có việc làm ổn định rồi, em mới có thể chăm sóc mẹ tốt hơn, đóng tiền thuốc cho mẹ”, Linh nói.

Mắc bệnh suy thận mạn tính, bà Dung luôn đau đáu việc con gái có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì quá khó khăn

Hiện học phí của Linh đã có sự hỗ trợ, nhưng chi phí thuốc men của bà Dung, tiền đi lại và sinh hoạt vẫn là khoản chi không nhỏ đối với hai mẹ con. Trong khi đó, sức khỏe bà ngày càng yếu, quá trình điều trị có thể phát sinh thêm chi phí thuốc men.

Với gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, những khoản chi này đang trở thành trở ngại lớn đối với việc học của Linh. Cô sinh viên năm thứ hai vẫn cố gắng duy trì việc học, nhưng phía trước là nỗi lo không biết có thể tiếp tục đến trường nếu điều kiện kinh tế của gia đình không được cải thiện.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Thái Sơn (xã Ngọc Đường), hoàn cảnh mẹ con bà Mã Thi Dung thuộc diện khó khăn. Chồng bà Dung qua đời cách đây 3 năm, bản thân bà Dung mắc bệnh suy thận phải điều trị định kì, con gái bà đang học đại học, hiện chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau.

"Vì không có nhà nên mẹ con bà Dung phải thuê trọ để ở. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để bà Dung có điều kiện chữa bệnh và cháu Linh được học hết đại học", ông Tuấn chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ mẹ con bà Mã Thị Dung có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.229 (bà Mã Thị Dung) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Mã Thị Dung theo địa chỉ: thôn Thái Sơn, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0333258207

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