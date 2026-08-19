MS 2026.222

Anh Lượng quê ở thôn Võ Ninh, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Do cuộc sống ở quê khó khăn, vợ chồng anh đưa con gái là Lê Trần Ngọc Trinh (SN 2017) vào thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Dĩ An, TPHCM) lập nghiệp.

Gia đình 3 người thuê trọ ở khu phố Đông Tác, phường Dĩ An. Anh Lượng làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy; vợ anh - chị Trần Thị Cúc Anh (SN 1995) đi bán hàng thuê, thu nhập bấp bênh, vừa đủ trang trải cuộc sống.

Theo thông tin từ gia đình, cuối năm 2025, bé Lê Trần Ngọc Trinh (SN 2017) bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Chân trái và tay trái của bé yếu dần, thị lực mắt phải giảm rõ rệt.

Gia đình cho biết, khối u trong não của bé Trinh có kích thước lớn, không thể phẫu thuật được

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bé mắc ung thư não. Khối u có kích thước lớn và nằm sâu trong não nên không thể phẫu thuật.

Sau đó, vợ chồng anh Lượng đưa con ra Hà Nội, đến Bệnh viện Việt Đức với hy vọng thêm phương án điều trị cho con. Tuy nhiên, sau thăm khám, Trinh vẫn không thể phẫu thuật.

Trong lúc rối bời chưa biết làm thế nào để cứu tính mạng con, vợ chồng anh Lượng theo lời người thân nên đưa Trinh vào Đà Nẵng để điều trị bằng thuốc nam. Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Hành trình điều trị của Trinh tiếp tục tại Bệnh viện K ở Hà Nội. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định xạ trị kết hợp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bé.

Cuối tháng 4/2026, Trinh hoàn tất đợt xạ trị. Đầu tháng 5, gia đình đưa em về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chưa đầy một tháng sau, em sốt cao, phải nhập viện trở lại.

Kết quả MRI cho thấy khối u tiếp tục phát triển. Trinh phải trải qua ca phẫu thuật cấp cứu để đặt ống dẫn lưu dịch.

Sau thời gian điều trị, gia đình xin chuyển Trinh sang Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp) để theo dõi với mong muốn tìm thêm hướng điều trị cho con. Tuy nhiên, sau khoảng một tuần, tình trạng của Trinh vẫn rất nặng.

Hiện bé Trinh nằm liệt một chỗ, phải duy trì bằng máy thở oxy

Lúc này, gia đình cũng đối mặt với khó khăn ngày càng lớn về chi phí. Không còn khả năng tiếp tục thuê trọ tại TPHCM, trong khi việc đưa con đi lại giữa các bệnh viện ngày càng khó khăn, anh Lượng quyết định đưa vợ và con về quê nội ở Quảng Trị.

Theo gia đình, đến nay tổng chi phí điều trị cho Trinh khoảng gần 400 triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng anh Lượng đã thế chấp sổ đỏ duy nhất ở quê để vay ngân hàng 250 triệu đồng, đồng thời vay mượn thêm người thân, họ hàng.

Từ trước Tết Nguyên đán 2026 đến nay, cả hai vợ chồng anh phải nghỉ việc để túc trực bên con. Anh Lượng vốn làm lao động tự do, vợ anh làm thuê, thu nhập bấp bênh. Không còn nguồn thu nhập, tài sản có giá trị cũng đã thế chấp, gia đình hiện không còn khả năng vay mượn thêm.

Theo xác nhận của địa phương, gia đình anh Lượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là từ khi con gái anh mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy chữa nhiều nơi.

Nhìn con gái mới 9 tuổi nằm liệt một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền lơ mơ, hơi thở phải duy trì bằng máy oxy và thức ăn phải bơm trực tiếp qua ống sonde dạ dày, vợ chồng anh Lượng không kìm được nước mắt.

“Tôi chỉ mong duy trì thêm sự sống cho con được ngày nào hay ngày ấy. Giờ chúng tôi không vay mượn thêm ở đâu được nữa. Tôi rất sợ một ngày phải xa con, nhưng nếu đưa con về nhà lúc này, chúng tôi lo sẽ mất con”, anh Lượng chia sẻ.

Anh Lượng cho biết, hiện bé Trinh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Sinh mệnh của con gái anh đang mong manh như ngọn đèn trước gió. Vợ chồng anh đang làm hết những gì có thể để duy trì sự sống cho con lâu nhất có thể.

Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để gia đình anh Lượng vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp bé Trinh có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh.

Bạn đọc giúp em Lê Trần Ngọc Trinh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.222 (em Lê Trần Ngọc Trinh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Văn Lượng (bố của Trinh) theo địa chỉ: thôn Võ Ninh, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0977365509.

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