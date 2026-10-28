MS 2026.291

Sau vụ tai nạn giao thông ngày 1/10/2025, em Hà Văn Thiên (SN 2003, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai) bị chấn thương cột sống dẫn đến liệt, phải nằm một chỗ hơn một năm qua.

Tai nạn khiến chàng trai trẻ liệt toàn thân

Ngày 1/10/2025, khoảng 23h, sau giờ làm việc, Thiên đang trên đường trở về thì bất ngờ gặp tai nạn.

Ngay trong đêm, Thiên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại đây, nhận thấy tình trạng của Thiên nghiêm trọng, rạng sáng 2/10/2025, bác sĩ chuyển em đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Sau vụ tai nạn, Thiên bị liệt nằm một chỗ, phải có người chăm sóc thường xuyên

Gia đình cho biết, theo kết quả chẩn đoán, Thiên bị chấn thương sọ não kín, chấn thương cột sống cổ, gãy 3 đốt sống, trật cài C4-C5 gây liệt tủy hoàn toàn và chấn thương bàn chân trái.

Sau tai nạn, Thiên trải qua 2 ca phẫu thuật, gồm phẫu thuật vùng cổ và phẫu thuật dẫn lưu bàng quang. Em điều trị tại Bệnh viện Việt Đức gần 1 tháng, sau đó chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục điều trị. Trong đó, Thiên nhiều lần xuất viện rồi lại phải nhập viện để điều trị. Đến nay, em mới trở về nhà được khoảng 2 tháng, trong tình trạng liệt từ cổ trở xuống, cần người thân chăm sóc thường xuyên.

Để giành giật sự sống cho con, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Chị Hà Thị Mai (mẹ của Thiên) cho biết, thời điểm Thiên gặp nạn, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm để có thêm kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tổng số tiền gia đình phải vay mượn để điều trị cho Thiên đến nay khoảng 200 triệu đồng.

“Hoàn cảnh của con thật éo le. Đến thời điểm hiện tại, thực sự tôi đã bất lực, không còn cách xoay xở nữa. Tôi phải ở nhà chăm con, chỉ còn mình chồng tôi đi làm thuê không thể lo cho cả gia đình được”, chị Mai chia sẻ.

Gia đình không còn khả năng xoay xở

Cuộc sống của Thiên vốn đã trải qua nhiều thiệt thòi. Bố em từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài rồi lập gia đình riêng; mẹ cũng đi bước nữa vì cuộc sống mưu sinh. Từ nhỏ, Thiên sống cùng bà ngoại Hoàng Thị Đại (SN 1962) và người cậu ruột không có công việc ổn định.

Cách đây 5 năm, bà Đại mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê. Thương bà, đến lớp 9, Thiên nghỉ học xin đi làm phụ việc tại các quán ăn ở Lào Cai để kiếm tiền trang trải sinh hoạt cho hai bà cháu.

Vừa chăm con trai nằm liệt giường, chị Mai vừa phải chăm mẹ bị bệnh tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê. Ảnh: NVCC

Năm 18 tuổi, Thiên nhập ngũ. Năm 20 tuổi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thiên xin làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Lào Cai. Tiền lương ít ỏi của Thiên khi ấy là nguồn thu nhập chính để nuôi bà ngoại bệnh tật.

Ai ngờ sau vụ tai nạn, Thiên lâm vào tình trạng bị liệt hoàn toàn. Theo chị Mai, do nằm lâu ngày, cơ thể Thiên xuất hiện nhiều vết loét nghiêm trọng, việc chăm sóc Thiên tại nhà gặp nhiều khó khăn do thiếu thuốc men và thiết bị y tế.

Hiện tại, sức khỏe của Thiên rất yếu, hay bị ngất. Mỗi lần tỉnh lại, Thiên chỉ có thể thều thào gọi mẹ, xin được đưa đến bệnh viện vì đau đớn.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Nhớ, Trưởng thôn 1 Vực Tuần (xã Cát Thịnh), xác nhận gia đình cháu Hà Văn Thiên (con chị Hà Thị Mai) thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sau tai nạn, Thiên bị liệt, phải nằm một chỗ và cần người chăm sóc thường xuyên. Hiện chị Mai đưa hai bà cháu Thiên về sống cùng nhà để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, gia đình chủ yếu dựa vào lao động chân tay nên gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải sinh hoạt và chăm sóc Thiên.

Từ ngày Thiên gặp tai nạn, chị Mai ở nhà túc trực chăm con, trong khi chồng chị phải đi làm thuê để lo sinh hoạt cho cả gia đình. Ngoài Thiên, vợ chồng chị còn một con gái 9 tuổi đang học lớp 3. Khoản nợ điều trị chưa trả hết, nguồn thu nhập lại hạn hẹp khiến việc đưa Thiên trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Gia đình đang cố gắng vay mượn thêm để có thể đưa Thiên đến viện điều trị và chăm sóc, nhưng việc xoay xở ngày càng khó khăn. Chị Mai mong có thêm sự giúp đỡ để Thiên có điều kiện điều trị và chăm sóc.

Bạn đọc giúp đỡ em Hà Văn Thiên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.291 (em Hà Văn Thiên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hà Thị Mai theo địa chỉ: Thôn 1 Vực Tuần, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0369032799.

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