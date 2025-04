MS 2025.086

Gần 1 tháng qua, chị Trương Thị Tâm (SN 1986, ở Thôn Yên Cư, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) rất khổ tâm mỗi lần chứng kiến con gái khóc, mặc cảm đòi bỏ học khi biết nguy cơ bị cắt bàn chân phải. Chị Tâm lo sợ. nếu không bảo toàn được cẳng chân phải, nguy cơ con sẽ phải sống trong cảnh cụt chân suốt quãng đời còn lại.

Bé Nguyễn Trà My bị tai nạn giao thông chấn thương nặng ở hai chân.

Nhắc đến tai nạn thảm khốc xảy ra với con, chị Tâm rơm rớm nước mắt kể, chiều ngày 11/3, con gái Nguyễn Trà My (SN 2016) sang nhà hàng xóm chơi như mọi lần. Trên đường về nhà bất ngờ gặp một con chó chạy xổng ra ngoài khiến My hoảng sợ chạy lao qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chạy đến bất ngờ tông vào My rồi cán qua hai chân.

Được hàng xóm báo tin, chị Tâm tới hiện trường chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi nhìn thấy hai chân của My đều đã bị dập nát. Sau khi đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, My được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trà My nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi (P), gãy hở 2 xương cẳng chân trái, dập nát đùi cẳng bàn chân trái, hoại tử cẳng chân phải. Còn chân trái tuy cũng bị dập nát nhưng có thể bảo tồn được.

Ngay trong đêm 11/3, My được chỉ định phẫu thuật găm kim xương đùi phải. Mặc dù vậy, vết hoại tử ở bàn chân khá nặng nên các bác sĩ buộc phải tiếp tục phẫu thuật cắt 3 ngón chân phải.

Tai nạn nghiêm trọng khiến bé My có nguy cơ cắt cả bàn chân.

Chị Tâm khóc nghẹn kể: “Lúc tỉnh dậy con khóc nhiều lắm. Con hỏi tôi rằng, 'mẹ ơi, ngón chân của con đâu rồi? Bị mất ngón chân con không đi học đâu, con sợ các bạn chê con lắm. Mẹ cho con nghỉ học luôn đi'.

Nghe con nói mà tôi đau lòng, chỉ biết an ủi và động viên con sau này sẽ hồi phục được. Nhưng cẳng chân con đang hoại tử, nếu tình hình xấu có thể phải cắt cả bàn chân, đến lúc con biết được thì sẽ thế nào”.

Ngoài chứng kiến nỗi đau thể xác của con, chị Tâm còn canh cánh về chi phí điều trị. Bởi lẽ, kinh tế gia đình chị rất khó khăn. Chị là giáo viên mầm non, lương chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Chồng chị - anh Nguyễn Thành Trung (SN 1983) lao động tự do nên thu nhập không ổn định.

Từ khi con gái gặp nạn, số tiền chị Tâm vay ngân hàng 150 triệu đồng để chi phí thuốc men, điều trị cho con nay đã gần cạn. Trong khi bác sĩ cho biết, việc điều trị của My còn dài, chưa kể quá trình tập phục hồi chức năng.

Những ngày này, chị vừa cố gắng động viên tinh thần con, vừa phải chạy vạy để có thêm tiền cho con điều trị lâu dài.

Tình cảnh đáng thương của bé My lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Theo xác nhận của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, hiện bệnh nhân đã cắt cụt 2 ngón I.II bàn chân phải. Tình trạng bệnh nhân hiện tại vẫn còn rất nặng, có nguy cơ phải cắt cụt bàn chân phải.

Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm cho biết: "Cháu Nguyễn Trà My, con gái chị Trương Thị Tâm và anh Nguyễn Thành Trung là công dân ở địa phương. Chị Tâm là giáo viên mầm non, còn anh Trung lao động tự do. Từ ngày bé My gặp tai nạn, gia đình chị Tâm phải lo chạy vạy để giữ đôi chân cho con. Chi phí điều trị tốn kém, gia đình họ đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ".