Liên quan tới vụ án, 3 bị can bị truy tố về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi, gồm: Đậu Quang Hữu (SN 1993, quê Hà Tĩnh), Lê Văn Tùng (SN 1991, ở xã Hương Sơn, TP Hà Nội), Đỗ Minh Hiếu (SN 1997, ở TP Hà Nội). Đặng Thanh Tùng (SN 2001, quê Tuyên Quang) bị truy tố về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo buộc, năm 2016, Biên mở cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Hai Sao tại thôn Quyết Tiến, xã An Khánh, TP Hà Nội. Khoảng tháng 8/2025, do việc kinh doanh vắng khách, Biên muốn tăng thu nhập nên đồng ý cho khách thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Để tránh sự quản lý của cơ quan chức năng, Biên không ghi sổ sách, lưu trữ thông tin lưu trú đối với các khách đến mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Cũng trong thời gian này, hai con rể của Biên là Việt Anh (chủ quán karaoke Phố Đêm) và Buôn (chủ quán karaoke Hương Cảng) thường xuyên giới thiệu, làm trung gian môi giới cho các nhân viên nữ của quán karaoke và khách đến nhà nghỉ Hai Sao để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Gợi ý nhân viên nữ đi bán dâm cho khách

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2025, để tăng doanh thu cho quán, Việt Anh trực tiếp tuyển nhân viên nữ rồi gợi ý họ ''đi khách''.

Khi có khách đến hát, Đặng Thanh Tùng (nhân viên quản lý của quán karaoke Phố Đêm) là người sắp xếp nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài… cho khách với giá 300 nghìn đồng/giờ, trong đó nhân viên nữ được hưởng một nửa số tiền này, còn lại nộp cho quán.

Trường hợp khách có nhu cầu mua dâm sẽ tự thỏa thuận giá với nhân viên nữ và phải di chuyển đến nhà nghỉ của Biên để thực hiện hành vi.

Tương tự, tại quán karaoke của mình, Bôn cũng gợi ý nhân viên nữ bán dâm cho khách nhằm thu hút thêm khách đến quán.

Ngày 19/9/2025, theo sự chỉ đạo và thống nhất với Việt Anh, Đặng Thanh Tùng đã môi giới cho Hữu thực hiện hành vi mua dâm với cháu H. (15 tuổi) tại nhà nghỉ Hai Sao và được hưởng lợi 450 nghìn đồng.

Cùng ngày, Bôn đã môi giới cho Hiếu và Lê Văn Tùng thực hiện hành vi mua dâm với cháu N. (16 tuổi) và cháu X. (13 tuổi) tại nhà nghỉ Hai Sao và được hưởng lợi 600 nghìn đồng.

Đến khoảng 2h ngày 20/9/2025, khi Hữu cùng cháu H.; Hiếu cùng cháu N. và Tùng cùng cháu X. vừa thực hiện xong việc mua bán dâm tại nhà nghỉ Hai Sao thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, Biên khai từ tháng 8-20/9/2025, đã thu lợi bất chính 30 triệu đồng từ việc cho khách mua bán dâm tại nhà nghỉ Hai Sao.