Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Thị Phương Linh từng là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã trực tiếp bán dâm và môi giới mại dâm.

Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh các cô gái bán dâm cho khách nhằm mời chào, giới thiệu và để khách lựa chọn. Sau khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều người bán dâm đến theo yêu cầu.

Đối tượng Bùi Thị Phương Linh. Ảnh: D.H.

Đến tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, khi các đối tượng gồm Bùi Thị Phương Linh – người chủ mưu môi giới – cùng N.T.Q. và Q.T.D. đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt quả tang.

Theo cơ quan điều tra, Linh là đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản của khách trước khi việc mua bán dâm diễn ra, sau đó mới chi trả cho các gái bán dâm.

Trong vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền Linh nhận từ khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng, trong đó Linh trích một phần để hưởng lợi từ hoạt động môi giới và tiền bán dâm của chính mình.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận vào buổi trưa, khi đang ở phòng trọ thì nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một người đàn ông hỏi: “Tối có rảnh không, đi chơi và ăn cùng anh”.

Linh trả lời không đi ăn nhưng có thể “đi chơi”, trong đó “đi chơi” được hiểu là bán dâm. Sau đó, người đàn ông cho biết có thêm hai người bạn và hỏi Linh có thể rủ thêm người đi cùng hay không. Linh đã rủ thêm Q. và D., đồng thời tiến hành thỏa thuận giá cả.

Tiếp đó, người khách chuyển cho Linh 3 triệu đồng và nói rõ khoản tiền này chỉ dành riêng cho Linh. Hai bên thống nhất thời gian gặp vào 20h ngày 13/1 và người khách gửi địa chỉ cụ thể. Sau đó, Linh nhắn tin hỏi D. và được người này đồng ý đi cùng. Riêng Q., Linh trực tiếp trao đổi tại nhà và người này cũng đồng ý tham gia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.