Sáng 29/11, tại Hà Nội, hội thảo khoa học “Medicine 3.0 - Xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe chủ động và cá nhân hóa” đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo chuyên gia y tế, chăm sóc sức khoẻ. Chương trình do Khoa Y tế Công cộng (ĐH Phenikaa) phối hợp cùng HAB - Hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ chủ động tổ chức, nhằm cập nhật những xu hướng y học, chăm sóc sức khoẻ hiện đại.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu sức khỏe toàn diện và Công ty Cổ phần Học viện Health Coach Việt Nam đã phân tích toàn diện về mô hình y học 3.0 (Medicine 3.0) và khung y học 5Ps (Prevention - dự phòng, Prediction - dự đoán, Personalize - cá nhân hóa, Precision - chính xác, Participation - tham gia chủ động của người dân), coi đây là chìa khóa nâng cao sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Medicine 3.0 - Chìa khóa nâng cao sức khỏe người Việt

PGS.TS.BS Trần Thị Minh Tâm, Phó hiệu trưởng trường ĐH Y Dược, Phó Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Phenikaa, nhận định “Medicine 3.0 là chìa khóa nâng cao sức khỏe người Việt”. Theo đó, mô hình này tích hợp y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động ở mức cao hơn. Nếu y học truyền thống (Medicine 2.0) chủ yếu tập trung điều trị khi bệnh đã xảy ra, thì Medicine 3.0 hướng tới quản lý sức khỏe thường xuyên, phát hiện các dấu hiệu mất cân bằng từ sớm và phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Hội thảo với sự tham gia của các diễn giả là các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ chủ động

Điểm cốt lõi của Medicine 3.0 là lấy người dân là trung tâm, trao quyền chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Thay vì chỉ làm theo hướng dẫn thầy thuốc, người dân trở thành người đồng kiến tạo dữ liệu sức khỏe, phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia để phát hiện sớm và kiểm soát nguy cơ bệnh tật.

Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mô hình này cho phép cá thể hóa kế hoạch chăm sóc theo đặc điểm riêng của từng người, từ đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe.

HAB - tiên phong ứng dụng Medicine 3.0 cùng mô hình 5Ps

HAB - Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa tại Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học của Medicine 3.0 và mô hình 5Ps.

Tại hội thảo, bà Vũ Vân Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn diện, Giám đốc chuyên môn của HAB - đã chia sẻ về hiệu quả thực tiễn của mô hình này thông qua những trường hợp cụ thể mà các Huấn luyện viên sức khoẻ (Health Coach) đã đồng hành.

Theo bà Vân Anh, chiến lược Medicine 3.0 được triển khai đồng bộ qua mô hình 5Ps và 5 trụ cột chăm sóc sức khỏe chủ động đã giúp tạo ra chuyển đổi sức khỏe toàn diện cho khách hàng này. Nhờ thu thập dữ liệu sức khỏe toàn diện để phân tích nguy cơ và thiết kế giải pháp cá nhân hóa phù hợp, cùng sự hướng dẫn sát sao của đội ngũ Health coach, sau một thời gian đồng hành một khách hàng 70 tuổi đã giảm mỡ nội tạng, tăng khối cơ, tối ưu các chỉ số tim mạch, mỡ máu và cải thiện mật độ xương. Các biểu hiện rối loạn chuyển hóa trước đây đã được phục hồi dần dần, qua đó giảm rõ rệt nguy cơ mắc các bệnh mạn tính (NCDs)

Trọng tâm của Medicine 3.0 là lấy người dân làm trung tâm với các giải pháp cá nhân hoá

“Kết quả đạt được không chỉ là những con số đẹp mà là minh chứng cho một mô hình can thiệp chính xác, khoa học và bền vững, nơi Health coach đóng vai trò điều phối - cá thể hóa - đồng hành, giúp biến phác đồ thành thay đổi hành vi thực và tái thiết lập nền tảng sức khỏe lâu dài”, chị Vũ Vân Anh nhấn mạnh.

Trường hợp điển hình này cho thấy tiềm năng của triết lý Medicine 3.0 trong việc nâng cao sức khỏe người cao tuổi (nhóm khó nhất trong việc thay đổi hành vi) cũng như nhiều nhóm đối tượng khác khi được áp dụng bài bản.

Nghị quyết 72-NQ/TW (9/2025) của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, xây dựng nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Giới chuyên môn cho rằng triển khai mô hình Medicine 3.0 chính là một giải pháp cụ thể hóa định hướng lớn này.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa HAB và Khoa y tế công cộng, Trường Y Dược, Đại học Phenikka

Hội thảo lần này khẳng định vai trò tiên phong của những đơn vị như HAB trong nỗ lực đưa chủ trương chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa vào thực tiễn. Sự vào cuộc của đội ngũ chuyên gia, Health Coach và doanh nghiệp trong việc ứng dụng y học thế hệ mới Medicine 3.0 và mô hình 5Ps hứa hẹn góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân, xây dựng một nền y tế hiện đại, bền vững, phục vụ người dân tốt hơn.

