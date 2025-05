Theo báo cáo của Nutraceuticals World năm 2023, nhu cầu dùng dầu nhuyễn thể (krill oil) tăng trưởng ổn định trên toàn cầu, ở mức 11% mỗi năm. Người tiêu dùng quan tâm khả năng hấp thu và tác dụng sinh học thực tế, thay vì chỉ đọc nhãn thành phần.

Một nghiên cứu lâm sàng đăng trên tạp chí PharmaNutrition (2024) đã so sánh khả năng hấp thu của một công thức mới kết hợp dầu nhuyễn thể giàu phospholipid với dầu cá dạng ethyl ester (PL+ EPA/DHA) so với dầu cá thông thường. Kết quả cho thấy, sau 12 giờ, mức độ hấp thu EPA và DHA của công thức PL+ cao gấp 10,5 lần so với dầu cá ethyl ester, đặc biệt trong điều kiện ăn ít chất béo.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác đăng trên Lipids in Health and Disease (2015) cũng chỉ ra rằng dầu nhuyễn thể với hàm lượng phospholipid cao giúp tăng đáng kể nồng độ EPA và DHA trong huyết tương và hồng cầu so với dầu nhuyễn thể có hàm lượng phospholipid thấp.

Chú trọng bảo vệ sức khoẻ từ bên trong

Với công thức giàu dưỡng chất sinh học tự nhiên, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) MediUSA Krill Oil hướng tới việc đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung - những yếu tố quan trọng để phát triển bản thân một cách toàn diện trong môi trường sống năng động ngày nay.

Thấu hiểu giá trị cốt lõi của sức khỏe, MediUSA xây dựng triết lý phát triển dựa trên sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và cam kết trách nhiệm với cộng đồng. Không chỉ đơn thuần cung cấp sản phẩm, MediUSA hướng tới lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp bền vững - một vẻ đẹp bắt nguồn từ sức khỏe, trí tuệ và tinh thần sống tích cực.

Đại diện MediUSA chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe chính là cách đầu tư thiết thực và bền vững nhất cho tương lai. Từ một cơ thể khỏe mạnh và một trí tuệ minh mẫn, con người mới có thể vững vàng đối mặt với thách thức và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng".

Đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng và cuộc thi sắc đẹp

Không dừng lại ở hoạt động sản xuất và kinh doanh, MediUSA còn tích cực tham gia các hoạt động trong các lĩnh vực khác. Đáng chú ý, MediUSA đã đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

“Việc đồng hành này không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà công ty còn muốn truyền tải thông điệp: sắc đẹp hiện đại đi đôi với trí tuệ, bản lĩnh và sức khỏe bền vững. MediUSA tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ đến từ ngoại hình mà còn là sự kết tinh của trí tuệ và lòng nhân ái”, đại diện công ty TNHH MediUSA cho biết.

Sự tham gia của MediUSA trong lĩnh vực sắc đẹp trí tuệ, thể hiện rõ cam kết của thương hiệu trong việc đồng hành cùng thế hệ phụ nữ Việt Nam trên hành trình phát triển toàn diện. Đây cũng là minh chứng cho triết lý kinh doanh hướng đến giá trị bền vững mà MediUSA theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

Với tầm nhìn dài hạn, MediUSA tiếp tục định hướng trở thành một thương hiệu chăm sóc sức khỏe uy tín, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, lấy trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam. Theo đại diện doanh nghiệp, sự ra mắt của TPBVSK MediUSA Krill Oil chưa dầu nhuyễn thể không chỉ góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm của doanh nghiệp, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Công ty TNHH MediUSA Địa chỉ: Số 154-156 Khánh Hội, phường 6, quận 4, TP.HCMSố đăng ký sản phẩm: 8621/2019/ĐKSPGiấy phép quảng cáo số: 2186/2024/XNQC-ATTPLưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH MediUSA)