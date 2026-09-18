Theo Meey Global Corp, hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 liên quan đến đợt chào bán dự kiến đã được nộp ngày 11/9 và hiện chưa có hiệu lực. Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến chào bán cũng như biên độ giá chưa được xác định.

Công ty dự kiến nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Capital Market với mã giao dịch "MEEY". Việc triển khai đợt chào bán còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, việc hồ sơ đăng ký có hiệu lực và các điều kiện liên quan. Do đó, doanh nghiệp cho biết chưa thể xác định thời điểm cũng như khả năng đợt chào bán được bắt đầu hoặc hoàn tất.

ARC Group Securities LLC là đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán dự kiến. Khi có bản cáo bạch sơ bộ, nhà đầu tư có thể tiếp cận tài liệu thông qua đơn vị này hoặc trang web của SEC.

Meey Global Corp cho biết thông báo trên không cấu thành đề nghị chào bán hay chào mời mua chứng khoán. Các giao dịch, nếu được thực hiện, phải đáp ứng yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ năm 1933 và các quy định liên quan.

Meey Global Corp là công ty mẹ thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Land) - doanh nghiệp công nghệ bất động sản (PropTech) được thành lập năm 2019 tại Việt Nam.

Meey Land phát triển hệ sinh thái tích hợp gồm các nền tảng bất động sản số và dịch vụ dữ liệu thông minh, nhằm góp sức hiện đại hóa thị trường bất động sản Việt Nam. Danh mục sản phẩm của công ty là bộ công nghệ được xây dựng hướng đến giải quyết những bài toán của thị trường như phân mảnh thông tin, minh bạch dữ liệu, định giá bất động sản, nâng cao hiệu quả vận hành và chuyển đổi số của cộng đồng môi giới và doanh nghiệp bất động sản.

(Nguồn: Meey Land)