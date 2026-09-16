USD tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ vượt 5%

Thị trường tài chính toàn cầu đang đối mặt với áp lực mới khi đồng USD duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Trong phiên 15/9, thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục rúng động. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm trong phiên vượt 5%, lên khoảng 5,04%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu 30 năm cũng vượt 5,37%, có lúc lên khoảng 5,4%/năm, cao nhất kể từ tháng 5/2004.

Cùng thời điểm, chỉ số USD tăng 0,22% lên 99,61 điểm. Trong phiên 15/9, giá dầu Brent có lúc vượt 108 USD/thùng, trong khi WTI cũng tăng mạnh và vượt 106 USD/thùng.

Những diễn biến mới trên thị trường trái phiếu Mỹ gây áp lực lớn lên thị trường tài chính và hàng hóa thế giới.

Tính đến 20h ngày 15/9, giá vàng giao ngay ở mức 4.293 USD/ounce, giảm sâu so với mức 5.600 USD/ounce ghi nhận hồi cuối tháng 1. Vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex ở mức 4.328 USD/ounce. Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao kỷ lục làm chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn, qua đó gây áp lực lên kim loại quý. Tuy nhiên, nhu cầu phòng thủ trước rủi ro địa chính trị và tài khóa vẫn có thể hỗ trợ vàng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là biến số đặc biệt quan trọng. Kịch bản được thị trường quan tâm là Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9, đưa lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%/năm. Nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục tăng thêm một lần vào tháng 12, USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng thêm, tạo sức ép lớn hơn lên vàng.

Tại Việt Nam, diễn biến của tỷ giá và dòng vốn ngoại cũng là những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh lợi suất USD tăng.

Rủi ro không chỉ nằm ở chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh cũng phản ánh những lo ngại về lạm phát và áp lực tài khóa của Mỹ. Nếu mặt bằng lãi suất cao kéo dài, đây có thể tiếp tục là yếu tố quan trọng định hình dòng tiền toàn cầu.

Vàng chịu áp lực do lãi suất và lợi tức trái phiếu Mỹ cao. Ảnh: HH

Giới siêu giàu có thể ưu tiên những tài sản nào?

Trong môi trường “tiền đắt”, giới giàu và các tổ chức quản lý tài sản có xu hướng ưu tiên bảo toàn vốn, dòng tiền thực và thanh khoản.

Điểm đến đầu tiên là trái phiếu Chính phủ Mỹ và các công cụ thu nhập cố định. Khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm mang lại lợi suất trên 5%, nhà đầu tư có thể khóa một mức lợi suất USD tương đối hấp dẫn mà không phải chịu biến động như cổ phiếu. Tiền cũng có thể được duy trì trong các quỹ thị trường tiền tệ để chờ cơ hội mới.

Tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi cũng trở nên hấp dẫn hơn. Tại Việt Nam, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng ở một số ngân hàng được tài liệu ghi nhận quanh 8-10%/năm, tùy điều kiện. Với những người ưu tiên an toàn, đây là lựa chọn đáng chú ý khi lợi suất tài sản rủi ro biến động mạnh.

Một hướng khác là bất động sản tạo dòng tiền. Lãi suất cao gây áp lực lên những chủ sở hữu sử dụng đòn bẩy, qua đó có thể tạo ra cơ hội mua các tài sản bị chiết khấu như văn phòng, trung tâm logistics hoặc bất động sản thương mại. Nhà đầu tư có nguồn vốn lớn và ít phụ thuộc đòn bẩy có thể có lợi thế nếu xuất hiện cơ hội mua các tài sản tạo dòng tiền ở mức giá chiết khấu.

Vàng dù chịu áp lực trong ngắn hạn vẫn chưa bị dòng tiền lớn bỏ rơi. Các quỹ ETF vàng vật chất đã có tuần thứ tám liên tiếp ghi nhận dòng vốn ròng dương. Trong tuần kết thúc ngày 11/9, dòng vốn ròng đạt 1,55 tỷ USD; tổng vốn vào là 2,24 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với 681,8 triệu USD vốn rút ra.

Ngoài ra, dòng tiền lớn đang quan tâm ngày càng nhiều đến năng lượng. Bên cạnh giá dầu cao và căng thẳng địa chính trị, nhu cầu điện ngày càng lớn từ các trung tâm dữ liệu và AI đang thúc đẩy sự chú ý vào khí tự nhiên, hạ tầng điện, LNG và các tài sản năng lượng có khả năng tạo dòng tiền dài hạn.

Thị trường sáp nhập và mua lại (M&A) ngành năng lượng gần đây chứng kiến những thương vụ lớn như Devon hoàn tất thương vụ sáp nhập với Coterra, giá trị khoảng 24,8 tỷ USD; Shell mua lại ARC Resources (16 tỷ USD); Gunvor đàm phán mua tài sản khí đốt Haynesville cũng như hỗ trợ Western Natural Resources mua tài sản đá phiến nội địa.

Như vậy, trong thời kỳ lãi suất cao, chiến lược của giới siêu giàu không đơn thuần là “trú ẩn”. Họ có xu hướng chia dòng tiền thành nhiều lớp: trái phiếu và tiền mặt để bảo toàn vốn, tài sản tạo dòng tiền để duy trì lợi suất, vàng để phòng ngừa rủi ro dài hạn và tài sản bị chiết khấu để đón đầu chu kỳ phục hồi.

Đáng chú ý, Ryan McIntyre, Chủ tịch Sprott Inc., cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào Fed mà bỏ qua rủi ro tài khóa và núi nợ của Mỹ. Nếu chi phí lãi vay tăng nhanh hơn tăng trưởng danh nghĩa, áp lực tài khóa có thể trở thành động lực dài hạn hỗ trợ vàng.

Trong môi trường lãi suất cao, thay vì rút hoàn toàn khỏi thị trường, nhà đầu tư có nguồn vốn lớn có thể phân bổ tài sản theo nhiều lớp: duy trì thanh khoản, tăng tỷ trọng tài sản tạo dòng tiền và tận dụng những cơ hội xuất hiện khi định giá giảm.