Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đã đặt ra mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp công nghệ tiên phong cần phải phát triển mạnh mẽ ở thị trường nội địa, đồng thời có khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) chia sẻ: “Với hệ sinh thái gần 30 sản phẩm công nghệ bất động sản toàn diện, Meey Group đã sẵn sàng đồng hành cùng định hướng quốc gia, đóng vai trò là cầu nối chiến lược, mong muốn đóng góp thiết thực cho quá trình số hóa thị trường, góp phần cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Việt Nam”.

Chuỗi đối tác quốc tế hàng đầu đồng hành cùng Meey Group cho lộ trình IPO

Với định hướng chiến lược “Born in Vietnam - Build for the World”, Meey Group đã xây dựng được nền móng cho hành trình toàn cầu hóa thông qua hợp tác với các đối tác uy tín ngay từ giai đoạn đầu, sẵn sàng bước ra biển lớn chinh phục thị trường vốn quốc tế.

Trong đó, PwC Việt Nam đồng hành trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ trong quản trị tài chính. Richard Moore Associates cùng Meey Group xây dựng chiến lược thương hiệu và định vị toàn cầu phù hợp. Meey Group cũng cho biết đã đạt chứng nhận ISO 9001 và 27001 từ BSI, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro, bảo mật dữ liệu và minh bạch hoạt động.

Đầu năm nay, Meey Group cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ARC Group – đơn vị từng tư vấn 48 đợt niêm yết quốc tế trong 5 năm qua. Theo đó, ARC Group sẽ đồng hành cùng Meey Group trong suốt quá trình chuẩn bị IPO tại Mỹ và xây dựng chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

Lễ trao chứng nhận thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Meey Group và ARC Group ngày 14/7/2025

Đại diện Meey Group cho biết, động thái trên được khẳng định bằng cam kết đầu tư từ quỹ Global Emerging Markets (GEM) tại New York. Meey Group cũng hợp tác với TUV NORD - tập đoàn chứng nhận và kiểm định hàng đầu châu Âu - để triển khai lộ trình ESG toàn diện và đảm bảo các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý nhất là sự quan tâm từ Nasdaq thông qua chuyến làm việc của ông Hiren Krishnani, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư và IPO, tại trụ sở Meey Group ngày 14/7. Việc Nasdaq quan tâm đến một doanh nghiệp proptech từ Việt Nam cho thấy Meey Group đã vượt qua được vòng lọc sơ bộ của thị trường vốn quốc tế.

Chủ tịch HĐQT Meey Group Hoàng Mai Chung và ông Krishnani

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ xây dựng một doanh nghiệp thành công mà còn khao khát đóng góp vào sự thịnh vượng chung của quốc gia. Khi đưa được tiêu chuẩn quốc tế và dòng vốn chất lượng về Việt Nam, chúng tôi mong muốn góp phần tạo thị trường minh bạch hơn, khẳng định thương hiệu công nghệ Việt trên bản đồ thế giới”.

Đồng hành cùng định hướng chuyển đổi số quốc gia

Chiến lược hợp tác quốc tế của Meey Group được doanh nghiệp định hướng phát triển phù hợp với các chính sách vĩ mô của Nhà nước, đặc biệt là Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2030.

Theo đại diện Meey Group, hệ sinh thái công nghệ của doanh nghiệp này đã và đang ứng dụng dữ liệu lớn (big data) để số hóa thông tin quy hoạch, pháp lý, giá cả bất động sản, từng bước chuẩn hóa và xác thực thành các tài sản số có thể truy xuất nguồn gốc. Việc chuyển đổi này góp phần hình thành kho dữ liệu nền tảng phục vụ định hướng triển khai chính sách tài sản số quốc gia theo Quyết định 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Diễn đàn chiến lược vốn hóa doanh nghiệp Proptech do Meey Group tổ chức quy tụ nhiều lãnh đạo quỹ đầu tư lớn, doanh nghiệp công nghệ. Ảnh: Meey Group

Hành trình quốc tế hóa của Meey Group cũng được cho là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Việc xây dựng chuỗi quan hệ đối tác quốc tế với các tổ chức tài chính và kiểm định chất lượng được xem là bước chuẩn bị cho quá trình tiếp cận chuẩn mực quốc tế trong quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

“Các đối tác quốc tế mang lại nguồn vốn và công nghệ cho Meey Group, đồng thời giúp nhiều doanh nghiệp Việt tiếp cận chuẩn mực quốc tế về quản trị, bảo mật thông tin và phát triển bền vững. Việc Meey Group áp dụng tiêu chuẩn ESG quốc tế sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn ngành, phù hợp với định hướng của đất nước về việc phát triển kinh tế tư nhân trên nền tảng bền vững, có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội”, ông Chung nhấn mạnh.

(Nguồn: Meey Group)