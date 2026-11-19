Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, Mega Tour không ngừng đa dạng hóa hành trình khám phá, tập trung vào thị trường Trung Quốc và đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách hiện đại.

Du lịch theo tour mang lại nhiều lợi thế về sự thuận tiện, đặc biệt với những hành trình quốc tế. Tuy nhiên, lịch trình thiếu cân đối, thời gian tham quan hạn chế, chi phí chưa minh bạch hay chất lượng dịch vụ không đồng nhất vẫn là những rào cản khiến không ít du khách dè dặt khi lựa chọn hình thức này.

Để tháo gỡ những nút thắt đó, doanh nghiệp lữ hành không thể chỉ dừng ở việc thiết kế những lịch trình bắt mắt trên giấy, mà cần một quy trình vận hành dịch vụ bài bản và nhất quán. Đây cũng chính là con đường Mega Tour kiên định theo đuổi: lấy chất lượng trải nghiệm làm nền tảng phát triển, chuẩn hóa từng khâu trong quá trình tổ chức và phục vụ khách hàng.

Từ thiết kế sản phẩm đến tổ chức hành trình có tiêu chuẩn

Với Mega Tour, chất lượng chuyến đi được định hình ngay từ khâu phát triển sản phẩm. Một chương trình tour cần cân đối giữa cung đường, thời gian di chuyển, thời lượng tham quan và nhu cầu của từng nhóm khách, thay vì chỉ tập trung vào số lượng điểm đến.

Doanh nghiệp hướng đến những lịch trình được chọn lọc, hài hòa giữa khám phá và nghỉ ngơi. Việc tính toán tuyến đường, hạn chế các chặng di chuyển vòng vèo và lựa chọn phương tiện phù hợp giúp du khách tiết kiệm thời gian, giảm mệt mỏi và có thêm cơ hội trải nghiệm tại điểm đến.

Một trong những sản phẩm thể hiện định hướng này là dòng tour No Shopping. Thay vì bố trí các điểm mua sắm trong chương trình, tour tập trung thời gian cho hoạt động tham quan và khám phá, phù hợp với những khách hàng ưu tiên trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh lịch trình, Mega Tour chú trọng minh bạch thông tin dịch vụ ngay từ khâu tư vấn. Các hạng mục bao gồm trong giá tour, tiêu chuẩn lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển và chi phí ngoài chương trình được cung cấp rõ ràng, giúp khách hàng chủ động ngân sách và hiểu đúng giá trị sản phẩm trước khi lựa chọn.

Sự kết hợp giữa lịch trình khoa học, dịch vụ phù hợp, thông tin minh bạch và tổ chức chỉn chu là những yếu tố Mega Tour hướng đến trong quá trình hoàn thiện chất lượng từng hành trình.

Am hiểu điểm đến, thiết kế trải nghiệm phù hợp

Trung Quốc hiện là thị trường trọng tâm trong chiến lược phát triển sản phẩm của Mega Tour. Với sự đa dạng về cảnh quan, lịch sử và văn hóa, mỗi vùng đất tại quốc gia này mang một đặc trưng riêng, đòi hỏi sự tìm hiểu và lựa chọn kỹ lưỡng khi xây dựng chương trình.

Tại Lệ Giang, hành trình kết hợp khám phá phố cổ với những điểm đến nổi bật như Núi Tuyết Ngọc Long và Lam Nguyệt Cốc. Tuyến Thượng Hải – Ô Trấn – Hàng Châu mang đến sự giao thoa giữa đô thị hiện đại, cảnh quan Tây Hồ và kiến trúc cổ trấn. Bên cạnh đó, các tuyến Bắc Kinh, Đại Lý, Shangri-La hay Cáp Nhĩ Tân mở rộng lựa chọn với những trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và đặc trưng theo mùa.

Trên cơ sở tìm hiểu điểm đến, Mega Tour kết nối các địa danh thành những hành trình có tính liên kết, cân nhắc giá trị tham quan, khoảng cách di chuyển và thời gian trải nghiệm. Doanh nghiệp cũng hướng đến phát triển sản phẩm theo mùa, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Song song với tour trọn gói, Mega Tour phát triển các chương trình thiết kế theo yêu cầu dành cho gia đình, nhóm bạn và đoàn doanh nghiệp. Việc tư vấn dựa trên mục đích chuyến đi, thời gian và sở thích giúp khách hàng lựa chọn hành trình phù hợp hơn, thay vì áp dụng một lịch trình chung cho mọi đối tượng.

Xây dựng hệ thống dịch vụ đồng bộ, hướng đến phát triển thương hiệu dài hạn

Với Mega Tour, trải nghiệm khách hàng bắt đầu từ giai đoạn tìm hiểu và chuẩn bị, không chỉ giới hạn trong những ngày tham quan. Trước chuyến đi, khách hàng được tư vấn về lịch trình, thủ tục, dịch vụ và các lưu ý cần thiết. Trong hành trình, đầu mối hỗ trợ giúp du khách liên hệ khi cần giải đáp hoặc xử lý tình huống phát sinh. Sau chuyến đi, phản hồi về lịch trình, lưu trú, vận chuyển và chất lượng phục vụ là cơ sở để doanh nghiệp rà soát, cải thiện sản phẩm.

Trong dài hạn, Mega Tour xác định chất lượng dịch vụ là nền tảng cạnh tranh, thay vì chỉ tập trung mở rộng số lượng tour hay cạnh tranh về giá. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong Top 3 thương hiệu lữ hành được khách hàng lựa chọn, dựa trên sự an tâm, chất lượng trải nghiệm và tính nhất quán trong quá trình phục vụ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Mega Tour hướng đến hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực tổ chức, mở rộng mạng lưới hợp tác tại các điểm đến và liên tục cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng.

Với thông điệp “Nâng tầm trải nghiệm du lịch theo tour” cùng slogan “Thế giới trong tầm tay”, Mega Tour hướng đến xây dựng thương hiệu được khách hàng tin chọn không chỉ bởi những điểm đến hấp dẫn, mà còn bởi chất lượng dịch vụ và sự an tâm trong từng hành trình.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Mega Tour)