Cách đây vài tháng, Chloé (người New Zealand) cùng chồng là Ludvig (đến từ Thụy Điển) có chuyến du lịch dài ngày ở Việt Nam.

Để cảm nhận rõ nét vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây, cặp đôi quyết định trải nghiệm chuyến tàu hỏa sang trọng từ Hà Nội đến TPHCM, được thiết kế với phong cách Đông Dương cổ điển, kết hợp cùng các tiện nghi hiện đại.

Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước qua lăng kính sang trọng và tinh tế.

Vợ chồng Chloé và Ludvig trải nghiệm chuyến tàu đắt đỏ nhất Việt Nam

Hành trình kéo dài 8 ngày 7 đêm với các điểm dừng gồm: Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết.

Ở mỗi điểm dừng, du khách sẽ được nghỉ lại 1 ngày và có tour riêng để trải nghiệm, khám phá và tìm hiểu vẻ đẹp cũng như văn hóa của điểm đến theo cách trọn vẹn và độc đáo nhất.

Ngoài ra, tàu cũng di chuyển khá chậm, giúp du khách thuận tiện chiêm ngưỡng cảnh quan bên ngoài.

“Đây là cách tuyệt vời nhất để khám phá Việt Nam”, Chloé thốt lên.

Chlóe không khỏi thích thú và kinh ngạc trước khung cảnh thiên nhiên dọc đường đi

Nữ du khách người New Zealand cho biết đã đặt hạng phòng cabin đơn trên chuyến tàu này với giá 19.780 USD/2 người (hơn 520 triệu đồng).

Cabin rộng khoảng 10m², được bố trí như phòng khách sạn thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi từ giường êm ái, tủ quần áo, bàn ghế làm việc cho đến kệ giày, minibar hay dụng cụ cá nhân…

Đặc biệt, cabin còn có phòng tắm khép kín - điều hiếm thấy trên các chuyến tàu truyền thống, giúp du khách thuận tiện và thoải mái sinh hoạt trong không gian riêng tư.

“Hầu hết các chuyến tàu chúng tôi từng đi đều có giường tầng nhưng lần này lại khác. Đây chắc chắn là phòng nghỉ trên tàu lớn nhất mà chúng tôi từng trải nghiệm. Không gian thực sự rộng, đẹp và tiện nghi.

Nó mang đến cho chúng tôi trải nghiệm đặc biệt và độc đáo”, cô nhận xét.

Không gian phòng nghỉ trên chuyến tàu sang trọng từ Hà Nội đến TPHCM

Vị khách Tây nói thêm, mức giá trên đã bao gồm toàn bộ dịch vụ trên tàu: phòng ngủ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, ăn uống, hoạt động giải trí, tham quan tại các điểm dừng cũng như dịch vụ cá nhân hóa trong suốt hành trình.

Với các nhu cầu khác như mua sắm hoặc dịch vụ đặc biệt, du khách sẽ chi trả riêng.

Xuyên suốt chuyến tàu, du khách cũng được phục vụ đầy đủ 3 bữa ăn trong không gian riêng biệt tại các toa nhà hàng.

Các bữa được chế biến bởi đầu bếp khách sạn 5 sao với thực đơn đa dạng, từ ẩm thực Việt đến phong cách Á – Âu.

Hai vị khách Tây tham gia một số hoạt động trải nghiệm tại các điểm dừng chân

Chloé cho hay, nhờ lịch trình và thời gian được sắp xếp phù hợp mà cô cảm thấy hoàn toàn thư giãn, thoải mái khi trải nghiệm chuyến tàu.

Bên cạnh đó, họ cũng có cơ hội tận hưởng cảnh đẹp, văn hóa của từng điểm dừng chân thay vì “chạy sô” khắp nơi giống như các tour du lịch truyền thống.

“Tràng An thực sự là một trong những điểm đến yên bình nhất mà chúng tôi từng ghé thăm. Còn Hội An nằm trong danh sách những nơi mà cả hai muốn quay lại trải nghiệm thêm lần nữa”, nữ du khách bày tỏ.

Cặp vợ chồng nước ngoài dành nhiều lời khen cho chuyến hành trình khám phá Việt Nam bằng tàu hỏa

Chung cảm nhận, Ludvig cũng thể hiện sự thích thú và hài lòng với trải nghiệm trên chuyến tàu đắt đỏ nhất Việt Nam. Anh thấy mức chi phí bỏ ra tương xứng với chất lượng.

“Đây chắc chắn là chuyến tàu dài nhất và tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng trải nghiệm. Điều khiến tôi nhớ nhất không chỉ là những nơi đã đi qua, mà còn là con người, món ăn và những câu chuyện đẹp trên suốt hành trình.

Chuyến đi dọc Việt Nam lần này thực sự là trải nghiệm có một không hai mà tôi sẽ không bao giờ quên”, nam du khách chia sẻ.

Ảnh: Chloé and sometimes Ludvig