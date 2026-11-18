Giải thưởng du lịch Travel Awards 2026 chính thức ra mắt với 15 hạng mục, hướng đến tôn vinh những điểm đến, doanh nghiệp, sản phẩm, cá nhân và sáng kiến có đóng góp nổi bật cho ngành du lịch Việt Nam.

Ngày 17/11, lễ công bố Giải thưởng du lịch - Travel Awards 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu mùa đầu tiên của chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Vũ Thùy Trang - Thư ký tòa soạn Báo VnExpress, cho biết du lịch Việt Nam đã tăng trưởng mạnh về lượng khách quốc tế, từ khoảng 3,7 triệu lượt năm 2022 lên 21 triệu lượt năm 2025.

Khi đà tăng trưởng đã rõ, ngành cần thêm một thước đo để nhận diện những điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm tạo ra trải nghiệm tốt, giá trị bền vững.

Bà Phan Vũ Thùy Trang - đại diện BTC công bố giải thưởng

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhận định trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những mô hình, dịch vụ và trải nghiệm khác biệt có ý nghĩa thiết thực.

"Đó có thể là cách phục vụ tinh tế, một trải nghiệm giúp du khách hiểu thêm về văn hóa bản địa, hay một sáng kiến làm cho dịch vụ thuận tiện hơn, thân thiện hơn với môi trường.

Giá trị của sự khác biệt cần được thể hiện qua chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách", ông Khánh chia sẻ.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện

Với chủ đề “The First Signature - Dấu ấn tiên phong”, Travel Awards 2026 hướng đến tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào quy mô hoạt động hay mức độ nhận diện thương hiệu, giải thưởng còn chú trọng những giá trị được tạo ra từ đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Travel Awards 2026 gồm 15 hạng mục, chia thành hai nhóm giải thưởng trụ cột và tiên phong. Trong đó, nhóm giải thưởng trụ cột có 6 hạng mục, gồm: Điểm đến du lịch của năm (cấp tỉnh, thành phố), Doanh nghiệp lữ hành, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng (Resort), Hãng hàng không du lịch và Trải nghiệm du lịch của năm.

Nhóm giải thưởng tiên phong gồm 9 hạng mục: Nhân vật du lịch, Sáng kiến du lịch bền vững, Điểm đến du lịch xanh, Sản phẩm du lịch sáng tạo, Chuyển đổi số xuất sắc, Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu, Trải nghiệm ẩm thực du lịch, Gương mặt truyền thông du lịch (Đại sứ) và Chiến dịch quảng bá du lịch của năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giải thưởng

Theo Ban tổ chức, kết quả giải thưởng được tổng hợp từ đánh giá của Hội đồng chuyên môn và khảo sát cộng đồng theo phương thức áp dụng cho từng hạng mục. Sau quá trình đánh giá, tối đa 5 đề cử có kết quả nổi bật ở mỗi hạng mục sẽ được lựa chọn để vinh danh. Đề cử đạt kết quả cao nhất nhận danh hiệu Top 1.

Các đề cử được xem xét trong kỳ đánh giá từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026. Riêng hạng mục Điểm đến du lịch của năm, dữ liệu được đối chiếu dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Hai hạng mục Nhân vật du lịch và Gương mặt truyền thông du lịch do Ban tổ chức cùng Hội đồng chuyên môn đề cử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề cử kéo dài từ ngày 27/10 đến hết ngày 30/11/2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 15/1/2027 tại Đà Nẵng.