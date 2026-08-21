Bảo quản thịt không chỉ đơn thuần là giữ cho thịt không bị ôi thiu mà còn là cả một quá trình khoa học nhằm duy trì chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Khi bảo quản sai cách sẽ biến thịt thành ổ vi khuẩn nguy hiểm gây ngộ độc, đồng thời làm mất dinh dưỡng và lãng phí tiền bạc.
Sau đây là 4 nguyên tắc bảo quản thịt trong tủ lạnh:
- Vệ sinh sạch sẽ: Rửa tay kỹ bằng xà phòng và làm sạch dụng cụ (dao, thớt, bát đĩa) trước, sau khi tiếp xúc thịt sống để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn.
- Phân loại và đóng gói riêng: Không để thịt sống chạm vào đồ chín, rau củ. Chia nhỏ theo loại (heo, bò, gà, hải sản) và bọc kín bằng túi zip, hộp đựng hoặc màng bọc thực phẩm.
- Làm lạnh nhanh chóng: Cất thịt vào tủ lạnh càng sớm càng tốt sau khi mua, sơ chế, không để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ để chặn vi khuẩn sinh sôi.
- Ghi nhãn và quản lý thời gian: Dán nhãn ngày đóng gói + tên loại thịt.
Để bảo quản thịt trong ngắn hạn đúng cách, mẹo vặt đơn giản nhất là đặt thịt ở ngăn mát và điều chỉnh nhiệt độ lý tưởng trong khoảng 0–4°C nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.
Thịt đỏ (thịt heo, thịt bò)
- Sơ chế: Rửa sạch bằng nước lạnh, để ráo hoàn toàn và chia nhỏ theo từng bữa ăn.
- Đóng gói: Bọc kín màng bọc/túi zip/hộp đậy nắp, hút hết không khí để chống oxy hóa.
- Thời hạn: Sử dụng tốt nhất trong 2-3 ngày.
Thịt gia cầm (thịt gà, thịt vịt)
- Sơ chế: Rửa sạch, bỏ nội tạng, để ráo nước hoàn toàn.
- Đóng gói: Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, túi zip hoặc hộp đậy nắp kín.
- Thời gian: 1-2 ngày (dễ hỏng hơn thịt đỏ nên cần dùng sớm).
Hải sản tươi (cá, tôm, mực)
- Sơ chế: Làm sạch và để ráo nước.
- Đóng gói: Cho vào hộp đậy nắp thật kín (có thể lót thêm đá viên bên dưới) để giữ độ lạnh sâu và chặn mùi tanh.
- Thời gian: Dùng tốt nhất trong 1 ngày (nếu chưa dùng ngay phải chuyển lên ngăn đông).
Đông lạnh là phương pháp hiệu quả nhất để bảo quản thịt trong thời gian dài. Nhiệt độ lý tưởng cho ngăn đá là -18°C hoặc thấp hơn.
Chuẩn bị trước khi đông lạnh
- Chia phần vừa ăn: Rửa sạch, để ráo, cắt thịt đủ dùng cho 1 bữa để tránh việc rã đông rồi cấp đông lại làm biến chất thịt.
- Hút cạn không khí: Loại bỏ tối đa không khí khỏi bao bì để tránh làm thịt bị khô, biến màu và mất vị.
Cách đóng gói hiệu quả
- Túi hút chân không: Lựa chọn tốt nhất, loại bỏ tối đa không khí, giúp thịt giữ tươi lâu nhất.
- Túi zip đông lạnh: Dùng túi dày, ép kiệt không khí trước khi khóa.
- Hộp chuyên dụng tủ đông: Chọn chất liệu an toàn, có nắp đậy kín tuyệt đối.
- Màng bọc/Giấy bạc: Bọc chặt nhiều lớp, nên kết hợp thêm túi zip bên ngoài để tăng hiệu quả bảo vệ.
Thời gian bảo quản tối ưu trong ngăn đá
- Thịt đỏ (heo, bò): 6-12 tháng.
- Thịt gia cầm (gà, vịt): 9-12 tháng.
- Hải sản: Cá béo (cá hồi, cá thu) 2-3 tháng; cá nạc (cá tuyết, cá rô phi) 6-8 tháng; tôm, mực 3-6 tháng.
- Thịt xay: 3-4 tháng.
Luôn ghi nhãn ngày đóng gói để theo dõi và sử dụng thịt trong khoảng thời gian khuyến nghị.