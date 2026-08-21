Tại sao bảo quản thịt đúng cách lại quan trọng?

Bảo quản thịt không chỉ đơn thuần là giữ cho thịt không bị ôi thiu mà còn là cả một quá trình khoa học nhằm duy trì chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Khi bảo quản sai cách sẽ biến thịt thành ổ vi khuẩn nguy hiểm gây ngộ độc, đồng thời làm mất dinh dưỡng và lãng phí tiền bạc.

Việc bảo quản thịt đúng cách giúp giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Ảnh minh họa: AI

Sau đây là 4 nguyên tắc bảo quản thịt trong tủ lạnh:

- Vệ sinh sạch sẽ: Rửa tay kỹ bằng xà phòng và làm sạch dụng cụ (dao, thớt, bát đĩa) trước, sau khi tiếp xúc thịt sống để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn.

- Phân loại và đóng gói riêng: Không để thịt sống chạm vào đồ chín, rau củ. Chia nhỏ theo loại (heo, bò, gà, hải sản) và bọc kín bằng túi zip, hộp đựng hoặc màng bọc thực phẩm.

- Làm lạnh nhanh chóng: Cất thịt vào tủ lạnh càng sớm càng tốt sau khi mua, sơ chế, không để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ để chặn vi khuẩn sinh sôi.

- Ghi nhãn và quản lý thời gian: Dán nhãn ngày đóng gói + tên loại thịt.