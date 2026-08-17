- Tắc nghẽn hệ thống thoát nước: Nước ngưng tụ không thể chảy xuống khay hứng do đường ống bị tắc cặn bẩn, nấm mốc, gây ứ đọng và bốc mùi ẩm mốc dai dẳng từ bên trong.

- Lười vệ sinh tủ lạnh định kỳ: Thức ăn rơi vãi, nước sốt đọng lại ở các kẽ ngách, ron cao su lâu ngày không lau chùi tạo ổ vi khuẩn và nấm mốc gây mùi.

- Thực phẩm mùi mạnh không đậy kín: Các loại quả, món ăn đặc trưng (sầu riêng, mít, hành tỏi, mắm tôm, phô mai...) không bọc kỹ hay không đựng trong hộp kín sẽ phát tán mùi bám vào các thực phẩm khác.

- Thực phẩm ôi thiu, hết hạn: Thịt, cá, rau củ hoặc thức ăn chế biến sẵn để lâu bị phân hủy, sinh ra vi khuẩn, nấm mốc và các hợp chất bay hơi gây mùi bám vào khoang tủ.

Để giải quyết triệt để vấn đề mùi hôi tủ lạnh, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ những "thủ phạm" chính gây ra chúng. Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp bạn áp dụng phương pháp xử lý hiệu quả và phòng ngừa tái phát:

8 nguyên liệu tự nhiên giúp khử mùi tủ lạnh hiệu quả

Hiểu rõ nguyên nhân là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề. Tiếp theo, thay vì tốn tiền mua hóa chất, bạn có thể áp dụng ngay các mẹo vặt khử mùi từ nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp - giải pháp an toàn, tiết kiệm và loại bỏ mùi hôi tận gốc.

Nguyên liệu tự nhiên giúp khử mùi tủ lạnh. Ảnh minh họa: AI

Baking soda (Muối nở)

Baking soda là một trong những chất khử mùi tự nhiên được ưa chuộng nhất. Với khả năng hấp thụ mùi hiệu quả, baking soda có thể trung hòa các phân tử gây mùi thay vì chỉ che lấp chúng.

Cách dùng: Đổ một lượng nhỏ baking soda (khoảng 1/2 đến 1 chén) vào một bát hoặc hộp mở nắp, sau đó đặt vào một góc tủ lạnh. Thay baking soda mới sau mỗi 1-3 tháng hoặc khi bạn cảm thấy mùi hôi bắt đầu quay trở lại. Bạn cũng có thể rắc baking soda lên miếng bọt biển ẩm để lau chùi các vết bẩn cứng đầu.

Than hoạt tính

Than hoạt tính nổi tiếng với cấu trúc xốp đặc biệt, tạo ra một diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ mạnh mẽ các chất gây mùi và độc tố trong không khí.

Cách dùng: Đặt một vài miếng than hoạt tính (loại dùng cho lọc nước hoặc khử mùi) vào một túi vải nhỏ hoặc bát có lỗ thông hơi, sau đó đặt vào tủ lạnh. Than hoạt tính có thể giữ hiệu quả trong vài tháng. Để tái sử dụng, bạn có thể phơi than dưới nắng gắt khoảng 1 ngày để loại bỏ các phân tử mùi đã hấp thụ.

Vỏ cam, chanh, bưởi

Các loại vỏ trái cây họ cam quýt không chỉ mang lại hương thơm dễ chịu mà còn có khả năng hấp thụ mùi hôi. Tinh dầu tự nhiên trong vỏ giúp khử mùi và tạo cảm giác tươi mới.

Cách dùng: Sau khi ăn cam, chanh, bưởi, đừng vội vứt vỏ đi. Hãy rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ hoặc để nguyên vỏ, đặt vào một đĩa nhỏ và để trong tủ lạnh. Thay vỏ mới sau vài ngày khi mùi thơm đã giảm bớt. Bạn cũng có thể vắt nước cốt chanh vào một bát nước, sau đó đặt vào tủ lạnh để khử mùi.

Bã cà phê

Bã cà phê không chỉ là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời mà còn là một "nam châm" hút mùi hiệu quả. Mùi thơm đặc trưng của cà phê cũng giúp át đi những mùi khó chịu khác.

Cách dùng: Phơi khô bã cà phê đã qua sử dụng, sau đó cho vào một túi vải nhỏ hoặc bát mở nắp và đặt vào tủ lạnh. Thay bã cà phê mới sau mỗi 1-2 tuần.

Giấm trắng

Giấm trắng là một chất tẩy rửa và khử trùng tự nhiên mạnh mẽ, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc gây mùi.

Cách dùng: Pha loãng giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1. Dùng dung dịch này để lau chùi toàn bộ bên trong tủ lạnh, đặc biệt là các vết bẩn cứng đầu. Mùi giấm sẽ bay đi nhanh chóng sau khi khô, để lại không gian sạch sẽ và không mùi. Bạn cũng có thể đặt một bát giấm nhỏ trong tủ lạnh qua đêm để hấp thụ mùi.

Trà túi lọc đã qua sử dụng

Tương tự như bã cà phê, trà túi lọc (đặc biệt là trà xanh hoặc trà đen) có khả năng hấp thụ mùi hiệu quả nhờ tannin và các hợp chất khác.

Cách dùng: Sau khi pha trà, hãy giữ lại túi lọc, phơi khô và đặt vào các góc tủ lạnh hoặc ngăn kéo. Thay thế chúng sau vài ngày.

Yến mạch

Yến mạch, đặc biệt là yến mạch cán dẹt, cũng có khả năng hấp thụ mùi tương tự như baking soda.

Cách dùng: Đổ một lượng yến mạch vào một bát nông và đặt vào tủ lạnh. Thay thế sau khoảng 1 tuần.

Báo cũ

Giấy báo có khả năng hấp thụ độ ẩm và mùi hôi rất tốt.

Cách dùng: Vò nhàu vài tờ báo cũ, đặt vào các ngăn tủ lạnh trống hoặc những nơi có mùi nặng. Để qua đêm hoặc vài ngày, sau đó lấy ra và vệ sinh lại. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi bạn cần khử mùi cho tủ lạnh đã lâu không sử dụng.