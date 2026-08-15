500g cà pháo
Riềng
Tỏi
2 quả ớt cay (tăng, giảm tùy khẩu vị)
Phần sốt trộn:
6 thìa đường
6 thìa nước mắm
10 thìa nước lọc
5 thìa nước cốt chanh và quất
Sơ chế cà pháo:
Cà pháo mua về cắt bỏ cuống, bổ làm 4 phần rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 - 20 phút.
Cách làm này giúp cà giảm nhựa, tránh bị thâm và khi muối xổi sẽ nhanh ngấm gia vị, đồng thời vẫn giữ độ giòn ngon.
Tùy sở thích từng gia đình, người ta có thể thái cà thành các lát mỏng vừa ăn và sử dụng hết trong ngày thay vì bổ làm 2 hoặc 4 miếng.
Cà ngâm xong thì vớt ra rửa sạch rồi để ráo.
Làm hỗn hợp gia vị:
Cho riềng, tỏi, 2 quả ớt cùng 1 thìa đường vào cối giã nhuyễn. Phần hỗn hợp gia vị này giúp món cà muối xổi ăn ngon và thơm hơn, có vị cay nhẹ.
Pha xốt trộn:
Cho 6 thìa đường, 6 thìa nước mắm, 10 thìa nước lọc và 5 thìa nước cốt chanh, quất vào tô, khuấy đều cho tan hết.
Trộn cà:
Cho cà vào tô lớn, thêm hỗn hợp riềng tỏi đã giã rồi đổ phần nước xốt vào, trộn thật đều tay. Chờ khoảng 30 phút cho cà ngấm đều là có thể ăn được.
Cà pháo nên lựa chọn quả nhỏ có kích cỡ đồng đều. Bạn có thể chọn cà xanh hoặc cà trắng nhưng đảm bảo quả không được già quá cũng không nên non quá.
Ngoài ra bạn nên chọn quả cà còn nguyên vẹn, không bị hư hay bị sâu ăn vì những quả này dễ bị ngăm, đắng.
Khi sơ chế cần ngâm ngay cà pháo vào nước muối pha loãng hoặc thêm đá lạnh để cà giữ được độ giòn và không bị thâm, ngả màu.
Đây là cà muối xổi nên không sử dụng được lâu ngày như món cà muối truyền thống. Món này nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong 2–3 ngày.
Cà để lâu sẽ giảm độ giòn và có thể bị thiu, hỏng, nhũn.