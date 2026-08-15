Cách làm cà pháo muối xổi ăn liền

Sơ chế cà pháo:

Cà pháo mua về cắt bỏ cuống, bổ làm 4 phần rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 - 20 phút.

Cách làm này giúp cà giảm nhựa, tránh bị thâm và khi muối xổi sẽ nhanh ngấm gia vị, đồng thời vẫn giữ độ giòn ngon.

Tùy sở thích từng gia đình, người ta có thể thái cà thành các lát mỏng vừa ăn và sử dụng hết trong ngày thay vì bổ làm 2 hoặc 4 miếng.

Cà ngâm xong thì vớt ra rửa sạch rồi để ráo.

Cà pháo muối xổi là món ăn yêu thích của nhiều người Việt. Ảnh: Thị Hương

Làm hỗn hợp gia vị:

Cho riềng, tỏi, 2 quả ớt cùng 1 thìa đường vào cối giã nhuyễn. Phần hỗn hợp gia vị này giúp món cà muối xổi ăn ngon và thơm hơn, có vị cay nhẹ.

Pha xốt trộn:

Cho 6 thìa đường, 6 thìa nước mắm, 10 thìa nước lọc và 5 thìa nước cốt chanh, quất vào tô, khuấy đều cho tan hết.

Trộn cà:

Cho cà vào tô lớn, thêm hỗn hợp riềng tỏi đã giã rồi đổ phần nước xốt vào, trộn thật đều tay. Chờ khoảng 30 phút cho cà ngấm đều là có thể ăn được.