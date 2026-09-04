Nhiều tài xế mới thường lầm tưởng rằng khi xuống dốc cần chuyển về số thấp và hạn chế phanh để tránh mất phanh, tuy nhiên cách này chủ yếu áp dụng cho đường đèo dốc dài. Với các dốc hầm để xe tại chung cư hay trung tâm thương mại thường khá ngắn, người lái xe số tự động nên:

Với xe số sàn, kỹ thuật xuống dốc hầm đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa côn - phanh - số:

Những nguyên tắc an toàn cần nhớ khi xuống dốc hầm đỗ xe

Bật đèn chiếu sáng, còi báo hiệu tại các khúc cua khuất tầm nhìn để cảnh báo phương tiện đi ngược chiều hoặc người đi bộ trong hầm.

Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tuyệt đối không bám sát đuôi xe khác trên dốc vì thời gian phản ứng khi có sự cố sẽ rất ngắn.

Giảm tốc độ trước khi vào dốc, không đợi xuống đến giữa dốc mới xử lý phanh vì lúc này quán tính xe đã lớn, khó kiểm soát hơn.

Chú ý biển báo giới hạn chiều cao, biển chỉ dẫn làn đường thường được lắp đặt tại các hầm để xe nhiều tầng, tránh va quẹt phần nóc xe.

Không sử dụng điện thoại hoặc mất tập trung trong suốt quá trình di chuyển qua khu vực dốc hầm, kể cả khi đã quen thuộc với tuyến đường.

Kiểm tra hệ thống phanh định kỳ, đặc biệt trước những chuyến đi cần di chuyển nhiều qua khu vực có dốc hầm, đảm bảo má phanh và dầu phanh luôn trong tình trạng tốt.