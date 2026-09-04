Kỹ thuật xuống dốc hầm với xe số tự động
Nhiều tài xế mới thường lầm tưởng rằng khi xuống dốc cần chuyển về số thấp và hạn chế phanh để tránh mất phanh, tuy nhiên cách này chủ yếu áp dụng cho đường đèo dốc dài. Với các dốc hầm để xe tại chung cư hay trung tâm thương mại thường khá ngắn, người lái xe số tự động nên:
- Giữ nguyên số D, kết hợp rà phanh nhẹ nhàng để kiểm soát tốc độ thay vì đạp phanh gấp.
- Không đạp phanh mạnh, đột ngột vì dễ khiến xe bị chúi đầu, mất độ bám, đặc biệt nguy hiểm khi mặt sàn ẩm ướt.
- Tập trung hoàn toàn vào việc đánh lái để đưa xe qua các khúc cua hẹp, quanh co thường gặp trong hầm ngầm.
- Với những đoạn dốc dài hơn bình thường, có thể cân nhắc chuyển sang số bán tự động (số L hoặc số thể thao) để hãm tốc bằng động cơ, đồng thời vẫn giữ chân ở bàn đạp phanh để nhấp phanh khi cần, giúp tốc độ xuống dốc luôn ổn định.
Kỹ thuật xuống dốc hầm với xe số sàn
Với xe số sàn, kỹ thuật xuống dốc hầm đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa côn - phanh - số:
- Đạp côn, trả về số thấp (số 1 hoặc số 2) trước khi vào đoạn dốc.
- Kết hợp sử dụng phanh và nhả côn từ từ (không nhả côn đột ngột hay ngắt côn hoàn toàn) để giữ độ trôi của xe trong ngưỡng an toàn, tận dụng lực hãm từ động cơ.
- Tuyệt đối tránh ngắt côn hoàn toàn khi xuống dốc, vì khi đó xe sẽ mất lực hãm từ động cơ, dễ lao nhanh theo quán tính khiến tài xế thiếu kinh nghiệm không kịp xử lý ở các khúc cua hẹp phía trước.
Những nguyên tắc an toàn cần nhớ khi xuống dốc hầm đỗ xe
Bật đèn chiếu sáng, còi báo hiệu tại các khúc cua khuất tầm nhìn để cảnh báo phương tiện đi ngược chiều hoặc người đi bộ trong hầm.
Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tuyệt đối không bám sát đuôi xe khác trên dốc vì thời gian phản ứng khi có sự cố sẽ rất ngắn.
Giảm tốc độ trước khi vào dốc, không đợi xuống đến giữa dốc mới xử lý phanh vì lúc này quán tính xe đã lớn, khó kiểm soát hơn.
Chú ý biển báo giới hạn chiều cao, biển chỉ dẫn làn đường thường được lắp đặt tại các hầm để xe nhiều tầng, tránh va quẹt phần nóc xe.
Không sử dụng điện thoại hoặc mất tập trung trong suốt quá trình di chuyển qua khu vực dốc hầm, kể cả khi đã quen thuộc với tuyến đường.
Kiểm tra hệ thống phanh định kỳ, đặc biệt trước những chuyến đi cần di chuyển nhiều qua khu vực có dốc hầm, đảm bảo má phanh và dầu phanh luôn trong tình trạng tốt.