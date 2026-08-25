Theo Cục CSGT, vào chiều ngày 22/8 trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gần nút giao Hà An (Quảng Ninh), một chiếc xe đầu kéo bị hỏng phải dừng lại trên đường. Tài xế chỉ đặt một bình chữa cháy phía sau xe khoảng 18m và không có đèn hoặc biển cảnh báo theo quy định.

CSGT sau đó có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Qua làm việc, tài xế thừa nhận hành vi không đặt đèn hoặc biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m khi phải dừng trong trường hợp bất khả kháng. Tài xế bị lập biên bản, phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

Chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, phải đỗ trên một phần đường xe chạy nhưng tài xế chỉ đặt cảnh báo khá sơ sài với khoảng cách 18m. Ảnh: Cục CSGT

Từ trường hợp bị xử phạt trên có thể thấy, không ít tài xế vẫn còn lúng túng khi xử lý sự cố trên cao tốc. Có người chưa nắm rõ quy định, nhưng cũng có trường hợp hiểu rõ yêu cầu nhưng chủ quan, xem nhẹ nguy hiểm và không thực hiện đúng các biện pháp cảnh báo cần thiết.

Cần đặt cảnh báo với khoảng cách ít nhất 150m

Theo khoản 2, Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: "Trên đường cao tốc, tài xế chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét...".

Tại khoản 7, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, phạt tiền 12-14 triệu đồng đối với hành vi: Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ” (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

Dù quy định về xử lý sự cố trên cao tốc đã khá rõ ràng, cùng mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, không ít tài xế vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo khi xe gặp sự cố buộc phải dừng, đỗ. Nguyên nhân không chỉ nằm ở ý thức chấp hành mà còn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu chuẩn bị các thiết bị cần thiết.

Theo khảo sát mới đây của Cục CSGT, trong số 140 phương tiện được kiểm tra đột xuất trên các tuyến cao tốc, chỉ 60 xe có trang bị thiết bị cảnh báo sự cố, tương đương 42,86%. Đáng chú ý, có tới 97 tài xế, chiếm 69,29%, cho biết nắm rõ quy định về việc dừng, đỗ xe khi gặp sự cố.

Những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhận thức và hành động: nhiều tài xế hiểu quy định nhưng vẫn chưa chủ động chuẩn bị các phương án, thiết bị cảnh báo cần thiết để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Theo các chuyên gia, tại các tuyến cao tốc, khoảng cách đặt biển cảnh báo với khoảng 150m theo quy định hiện hành là phù hợp.

Trên loại đường này, các phương tiện thường chạy với tốc độ từ 80-120 km/h. Ở tốc độ đó, quãng đường xe di chuyển đến khoảng trên dưới 30 mét mỗi giây. Với khoảng cách 150 mét, tài xế phía sau sẽ có ít nhất 4-5 giây để xử lý trong trường hợp không thể nhìn thấy từ xa.

Trong điều kiện trời mưa, sương mù hoặc đường cong khuất tầm nhìn, khoảng cách này nên tăng thêm để các phương tiện phía sau có đủ thời gian xử lý tình huống. Nếu biển cảnh báo đặt quá gần tài xế phía sau sẽ không có đủ thời gian để phát hiện, giảm tốc hoặc chuyển làn an toàn.

Bật đèn hazard và đặt dụng cụ cảnh báo đúng quy định sẽ giúp người và phương tiện an toàn hơn khi không may gặp sự cố trên đường. Ảnh: Caranddriver

Tài xế cần làm gì không không may xe gặp sự cố trên cao tốc?

Các chuyên gia lái xe an toàn cho rằng, khi lưu thông trên đường cao tốc gặp các trường hợp khẩn cấp như xe bị sự cố (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu.....), gặp phải tai nạn, va chạm giao thông, người lái xe hoặc hành khách gặp vấn đề về sức khỏe (ốm bệnh)... thì người lái xe có thể dừng đỗ, nhưng cần tuân thủ đúng quy định theo các bước.

Đầu tiên, tài xế cần ưu tiên hàng đầu là đưa xe ra khỏi dòng phương tiện đang lưu thông, bật đèn cảnh báo nguy hiểm từ xa và bảo đảm an toàn cho những người trên xe. Nếu xe vẫn còn khả năng di chuyển, nên cố gắng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát mép đường bên phải, tuyệt đối không dừng giữa làn để kiểm tra, sửa chữa hay thay lốp nếu chưa thật sự cần thiết.

Trường hợp bất khả kháng phải dừng trên một phần làn xe chạy, tài xế phải bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm, đồng thời đặt biển báo hoặc đèn cảnh báo phía sau xe theo đúng quy định, với khoảng cách tối thiểu 150m.

Đây là khoảng cách cần thiết để các phương tiện phía sau, vốn đang di chuyển ở tốc độ 80-120km/h, có đủ thời gian nhận biết chướng ngại vật, giảm tốc và chuyển làn an toàn.

Sau khi cảnh báo, tài xế và hành khách không nên tiếp tục ngồi trong xe hoặc đứng sát phương tiện, mà cần nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn, ưu tiên phía ngoài hộ lan nếu điều kiện cho phép.

Việc mang tam giác phản quang, đèn cảnh báo hoặc các thiết bị chuyên dụng, dễ nhận biết để cảnh báo cũng cần được thực hiện hết sức thận trọng, quan sát kỹ dòng xe trước khi di chuyển. Tài xế sau đó nên liên hệ ngay với đơn vị quản lý tuyến đường, lực lượng chức năng và cứu hộ.

Trên cao tốc, việc vội vàng sửa xe ngay tại chỗ có thể khiến nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp tăng cao. Vì vậy, một chiếc đèn hazard hay vật dụng đặt ngay phía sau xe là chưa đủ; điều quan trọng nhất là tạo được cảnh báo từ đủ xa và nhanh chóng đưa con người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

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