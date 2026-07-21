Không ít tài xế mới cầm lái từng bối rối khi đang lưu thông thì bất ngờ bị xe đối diện nháy đèn pha liên tục. Có người cho rằng đó là lời nhắc chuyển sang đèn chiếu gần, người nghĩ phía trước có sự cố hoặc chốt CSGT, có người lại lập tức giảm tốc, thậm chí dừng lại vì tưởng rằng xe mình đang gặp sự cố.

Thực tế, chỉ với một hoặc hai lần "đá đèn", những tài xế nhiều kinh nghiệm có thể truyền đi nhiều thông điệp khác nhau, tùy từng tình huống cụ thể trên đường.

Tài xế có thể truyền đi nhiều thông điệp khác nhau từ việc "đá đèn" Ảnh: The Drive

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên đào tạo lái xe với nhiều năm kinh nghiệm cầm lái cho biết, việc nháy đèn một vài lần hay còn gọi là "đá đèn" khi gặp xe đối diện đã hình thành từ rất lâu, đặc biệt phổ biến trên các tuyến quốc lộ, đường đèo, đường hẹp hoặc những cung đường có tầm nhìn hạn chế.

Theo vị chuyên gia, ý nghĩa phổ biến nhất của việc "đá đèn" là cảnh báo phía trước có tình huống bất thường như tai nạn, ngập nước, vật cản hoặc khu vực lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi nhận được tín hiệu này, tài xế nên chủ động giảm tốc và tăng cường quan sát.

Một trường hợp khác thường gặp vào ban đêm là khi xe đối diện quên chuyển từ đèn pha sang đèn chiếu gần. Lúc này, việc nháy đèn một vài lần được xem như lời nhắc lịch sự để tránh gây chói mắt cho phương tiện đi ngược chiều.

Việc "đá đèn" còn là cách các tài xế trao đổi thông tin với nhau trên đường. Chẳng hạn, khi gặp xe đi ngược chiều, nhiều tài xế sẽ nháy đèn pha hai lần như một lời hỏi: "Phía trước có gì bất thường không?".

Tài xế đối diện thường dùng cử chỉ như xua tay, giơ ngón tay cái chỉ xuống dưới hoặc ra hiệu về phía sau để truyền đạt thông tin. Đây từng là một "quy ước ngầm" khá phổ biến của giới lái xe đường dài.

"Ngày trước, khi hệ thống biển báo, camera hay các ứng dụng dẫn đường chưa phát triển, tài xế chủ yếu chia sẻ thông tin với nhau bằng còi và đèn pha. Đến nay, nhiều tài già vẫn duy trì thói quen này như một cách hỗ trợ nhau khi tham gia giao thông", anh Tùng nói.

Ngoài ra, với những người thường xuyên chạy đường đèo, quốc lộ vào thời điểm rạng sáng hoặc chập choạng tối, việc nháy một lần đèn pha trước khi gặp xe đối diện còn mang ý nghĩa nhắc nhau tập trung hơn.

"Ở những cung đường vắng, lái xe nhiều giờ rất dễ buồn ngủ hoặc mất tập trung. Một cái nháy đèn giống như lời chào từ xa, đồng thời cũng là lời nhắc kịp thời để cả hai tài xế tỉnh táo hơn, hạn chế nguy cơ ngủ gật hoặc lạc tay lái", anh Tùng chia sẻ.

Một cú "đá đèn" từ phía xe đối diện có thể dập tắt cơn buồn ngủ. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Dù được xem là một "ngôn ngữ" của giới tài xế, nhưng không phải ai cũng hiểu tín hiệu "đá đèn" theo cùng một cách. Chẳng hạn, trên những đoạn đường hẹp chỉ đủ một xe đi qua hoặc khi hai xe cần nhường nhau, nhiều tài xế sẽ nháy đèn để thể hiện ý định đi trước hoặc đề nghị xe đối diện nhường đường.

Nếu cả hai bên cùng hiểu và phản hồi đúng tín hiệu, tình huống sẽ được xử lý nhanh chóng. Ngược lại, khi mỗi người diễn giải theo một cách khác nhau và đều cho rằng mình được ưu tiên, rất dễ rơi vào cảnh "dê đen - dê trắng", không ai chịu nhường ai, thậm chí dẫn đến va chạm.

Theo vị giáo viên đào tạo lái xe, "đá đèn" chỉ mang tính chất giao tiếp, nhắc nhở và không có quy ước thống nhất áp dụng cho mọi tình huống. Vì vậy, người nhận tín hiệu không nên suy diễn theo một ý nghĩa duy nhất mà cần đánh giá tổng thể điều kiện giao thông xung quanh.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, đường sá ngày càng rộng hơn, nhiều tuyến được phân làn rõ ràng nên việc tài xế "đá đèn" để giao tiếp với xe đối diện không còn phổ biến như trước. Dẫu vậy, đây vẫn là một "ngôn ngữ" rất riêng của những người cầm lái, được hình thành từ kinh nghiệm thực tế và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

Một tín hiệu nháy đèn đúng lúc có thể không thay đổi cả hành trình, nhưng đôi khi đủ để giúp một tài xế kịp giảm tốc, tránh một tình huống nguy hiểm và góp phần khiến mỗi chuyến đi trở nên an toàn hơn.

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