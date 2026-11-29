Hãng độ xe Bulgaria Vilner vừa giới thiệu bản tùy chỉnh nội thất cho Mercedes-Benz S 400 d 4Matic thế hệ W223. Chiếc sedan máy dầu được bọc lại da Nappa màu đen, xanh dương kết hợp Alcantara, tạo diện mạo khác biệt so với khoang lái nguyên bản.

Thông thường, những phiên bản hiệu suất cao AMG hoặc dòng siêu sang Maybach của Mercedes-Benz S-Class thường thu hút sự chú ý hơn cả. Tuy nhiên, lần này, một chiếc S-Class phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ diesel lại trở thành tâm điểm nhờ khoang nội thất được cá nhân hóa bởi Vilner, hãng độ xe nổi tiếng đến từ Bulgaria.

Chiếc xe thuộc thế hệ W223, phiên bản trước khi nâng cấp giữa vòng đời (facelift), ra mắt từ năm 2020. Dấu hiệu nhận diện là dòng chữ S 400 d đặt bên trái nắp cốp. Đây là phiên bản sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.9L.

Một chiếc Mercedes-Benz S-Class phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ diesel lại trở thành tâm điểm nhờ khoang nội thất được cá nhân hóa bởi Vilner

Động cơ này sản sinh công suất 326 mã lực tại dải vòng tua 3.600-4.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 700 Nm, đạt được trong khoảng 1.200-3.200 vòng/phút. S 400 d 4Matic có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h.

Trong dòng S-Class, phiên bản này nằm giữa S 350 d 4Matic và S 450 d 4Matic. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của chiếc xe không nằm ở động cơ hay khả năng vận hành mà là gói nâng cấp nội thất do Vilner thực hiện. Đây không phải sản phẩm thuộc chương trình cá nhân hóa Manufaktur của Mercedes-Benz, mà được phát triển từ danh mục riêng của hãng độ Bulgaria.

Điểm đáng chú ý của chiếc xe Mercedes- Benz này không nằm ở động cơ hay khả năng vận hành mà là gói nâng cấp nội thất do Vilner thực hiện.

Vilner vốn được biết đến với các dự án tùy chỉnh khoang cabin, thay vì tập trung vào những bộ body kit hầm hố hay nâng cấp công suất động cơ. Trước đó, hãng từng thực hiện một dự án trên Mercedes-Benz S-Class W140 với nhiều thay đổi về nội thất. Lần này, đối tượng được lựa chọn là mẫu S-Class thế hệ mới hơn.

Với chiếc S 400 d 4Matic, Vilner sử dụng cách phối màu đen và xanh dương trên nhiều chi tiết trong khoang lái. Ghế ngồi được bọc da với phần trung tâm chần chỉ họa tiết hình quả trám. Kiểu chần này cũng xuất hiện trên các tấm ốp cửa và hai bên bệ trung tâm. Trong đó, phần giữa ghế và một số chi tiết được phủ màu xanh dương, kết hợp với các mảng da đen.

Vilner sử dụng cách phối màu đen và xanh dương trên nhiều chi tiết trong khoang lái.

Vô lăng cũng được bọc da màu xanh dương. Chất liệu Alcantara cùng tông màu được sử dụng trên các cột xe, trần cabin và mặt sau của hàng ghế trước. Sự kết hợp giữa da và Alcantara tạo nên tổng thể nội thất khác biệt so với cách phối màu đen nguyên bản của chiếc xe.

Vô lăng cũng được bọc da màu xanh dương.

Mercedes S 400 d 4Matic vẫn giữ cấu hình 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, thiết kế bệ tỳ tay trung tâm ở hàng ghế sau khá lớn, khiến khoang sau có cảm giác giống bố trí 4 chỗ hơn. Với cấu hình này, việc bố trí đủ 5 người có thể không thực sự thoải mái, nhất là trên những hành trình dài.

Mercedes-Benz S 400 d 4Matic vẫn giữ cấu hình 5 chỗ ngồi.

Ngoài phần da bọc và vật liệu trang trí được thay đổi, xe vẫn có những tiện nghi vốn có của một mẫu sedan hạng sang đầu bảng. Có thể kể đến hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng đặt dọc ở trung tâm bảng táp-lô, màn hình kỹ thuật số phía sau vô lăng, cửa sổ trời và hệ thống đèn viền nội thất. Một số chi tiết trang trí màu đen bóng cũng được giữ lại trong khoang cabin.

Vilner đã thay đổi không gian cabin bằng da Nappa màu đen và xanh dương, kết hợp Alcantara cùng dây đai an toàn màu xanh.

Ở bên ngoài, chiếc S 400 d 4Matic gần như không có thay đổi đáng kể so với nguyên bản. Xe vẫn giữ thiết kế đặc trưng của thế hệ W223, không được bổ sung các chi tiết khí động học hay bộ body kit mới. Điều này phù hợp với hướng độ xe quen thuộc của Vilner, tập trung vào hoàn thiện nội thất hơn là thay đổi diện mạo bên ngoài.

Theo giới thiệu của hãng độ, chiếc xe ban đầu có nội thất màu đen đơn sắc. Vilner đã thay đổi không gian cabin bằng da Nappa màu đen và xanh dương, kết hợp Alcantara cùng dây đai an toàn màu xanh. Đây có thể là một dự án được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng, thay vì một gói nâng cấp phổ thông dành cho mọi chủ xe S-Class.

Theo Autoevolution