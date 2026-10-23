Mercedes-Benz thực hiện thử nghiệm va chạm giữa hai chiếc CLA đang chạy ở tốc độ 56 km/h, mô phỏng tình huống một ô tô đâm ngang hông xe khác tại giao lộ, nhằm đánh giá khả năng bảo vệ hành khách trên cả xe điện và xe động cơ xăng.

Trong thử nghiệm mới được công bố, Mercedes-Benz sử dụng một chiếc CLA Shooting Brake chạy xăng đâm vào hông chiếc CLA sedan thuần điện. Đây là cách tiếp cận khác với các bài thử nghiệm va chạm bên hông truyền thống, vốn thường sử dụng xe đẩy chuyên dụng để mô phỏng phương tiện va chạm.

Theo hãng xe Đức, cả hai xe đều di chuyển với tốc độ 56 km/h trước khi xảy ra va chạm. Thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng hấp thụ lực của thân xe, hoạt động của hệ thống túi khí và mức độ bảo vệ người ngồi trong khoang cabin.

Khi xảy ra va chạm, các vùng hấp thụ lực ở phần đầu chiếc CLA Shooting Brake biến dạng để giảm tác động lên khoang hành khách. Túi khí phía trước và hai bên đồng loạt bung ra.

Trên chiếc CLA sedan chạy điện bị đâm ngang, khu vực cửa xe chịu phần lớn lực va chạm, đồng thời kính bên bị vỡ. Hệ thống túi khí cũng được kích hoạt, bao gồm túi khí trung tâm giữa hai ghế trước nhằm hạn chế nguy cơ người ngồi va đập vào nhau.

Mercedes-Benz cho biết thử nghiệm sử dụng tổng cộng 8 hình nộm mô phỏng người ngồi trên xe. Các chỉ số đo được đều nằm dưới ngưỡng chấn thương sinh học mà hãng áp dụng, cho thấy nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng ở mức thấp trong điều kiện thử nghiệm này.

Bên cạnh khả năng bảo vệ hành khách, thử nghiệm còn kiểm tra phản ứng của các hệ thống an toàn sau va chạm. Trên chiếc CLA chạy điện, pin cao áp tự động được ngắt khỏi hệ thống truyền động. Trong khi đó, hệ thống cung cấp nhiên liệu trên chiếc CLA Shooting Brake cũng được tắt nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là tay nắm cửa tự động bật ra sau va chạm, giúp lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận khoang cabin thuận tiện hơn. Cửa sổ bên cũng mở ra trong quá trình thử nghiệm.

Thử nghiệm này cho thấy an toàn sau va chạm của ô tô điện không chỉ phụ thuộc vào kết cấu thân xe và hệ thống túi khí, mà còn liên quan đến khả năng cô lập nguồn điện cao áp. Với xe sử dụng động cơ đốt trong, việc ngắt hệ thống nhiên liệu cũng là biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro sau tai nạn.

Tuy nhiên, kết quả trên chỉ phản ánh hiệu quả bảo vệ trong một kịch bản va chạm cụ thể, không đồng nghĩa xe có thể tránh được mọi dạng chấn thương trong tai nạn thực tế. Mức độ an toàn còn phụ thuộc vào tốc độ, góc va chạm, khối lượng phương tiện và nhiều yếu tố khác.

Thông qua thử nghiệm với hai chiếc CLA, Mercedes-Benz muốn đánh giá khả năng bảo vệ hành khách trong tình huống va chạm giữa các phương tiện cùng dòng xe nhưng sử dụng hệ truyền động khác nhau.

Đây cũng là một hướng thử nghiệm đáng chú ý trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến, đòi hỏi các nhà sản xuất tiếp tục kiểm chứng khả năng bảo vệ hành khách cũng như xử lý rủi ro liên quan đến pin cao áp.

(Theo Carscoops)

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