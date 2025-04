Theo The Sun, mẹ của Messi – bà Celia Cuccittini là người rất hâm mộ giọng ca Lionel Richie, nổi tiếng với bản hit Dancing on the Ceiling.

Chính vì lẽ này mà bà đã quyết định đặt tên cho cậu con trai của mình là Lionel Messi để tôn vinh thần tượng.

Nếu Lionel Richie khiến người nghe chìm đắm vào những bản nhạc, lời ca thì cậu bé Lionel Messi ngày nào trở thành ‘siêu nhân’ trong làng bóng đá thế giới bao năm qua.

Messi tươi rói khi gặp người mà mẹ anh thần tượng - danh ca Lionel Richie và dùng để đặt tên cho anh. Ảnh: insta L.R

Tuy vậy, điều thú vị là 2 con người này chưa từng gặp nhau, cho đến tối thứ Sáu (11/4) vừa rồi.

Richie đã đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân, cho thấy ông và Messi tươi cười bắt tay nhau tại một sự kiện.

Mẹ Messi hẳn rất vui khi biết con trai hội ngộ với ca sĩ mà bà vô cùng yêu mến và còn lấy tên ông để đặt tên cho anh. Ảnh: insta Leo Messi

Ông bày tỏ sự thích thú: “Khi Lionel gặp Lionel. Mẹ Messi đã đặt tên cậu ấy theo tên tôi và giờ chúng tôi gặp nhau! Rất vui được gặp cậu sau chừng ấy năm”.