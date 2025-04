Tuần quyết định

Một vài tuần trước, Carlo Ancelotti tự hào về một thực tế: lần đầu tiên trong thập kỷ qua, Real Madrid bước vào giai đoạn cuối của mùa giải với cơ hội cạnh tranh cả 3 danh hiệu lớn.

Cơ hội này vẫn còn bất chấp những vấn đề trong các trận gần đây, khi Real Madrid thua 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trước Valencia và Arsenal.

Real Madrid cần tinh thần tốt để bước vào tuần quan trọng. Ảnh: EFE

“Mọi người đều nghĩ về trận đấu vào thứ Tư (lượt về gặp Arsenal), nhưng trận đấu đó phụ thuộc vào màn trình diễn ngày Chủ nhật”, Ancelotti nói về chuyến làm khách của Alaves ở vòng 31 La Liga (21h15 ngày 13/4, khi Real Madrid bị Barcelona bỏ xa đến 7 điểm.

Ông nhấn mạnh: “Điều cần thiết là phải chơi tốt và giành chiến thắng, điều quan trọng là phải lấy lại cảm giác tốt”.

Carletto và các cầu thủ bước vào một tuần quyết định cho tất cả: Alaves, lượt về tứ kết Champions League và Bilbao.

Có một sự nhẹ nhõm khi Dani Ceballos trở lại danh sách triệu tập sau 45 ngày vắng mặt, nhưng trên hết, là nhiều câu hỏi xung quanh hàng công.

Những điểm yếu ở hàng thủ Real Madrid đã bộc lộ rõ ràng kể từ trận mở màn La Liga, do sự thiếu cân bằng mà Ancelotti hầu như luôn nhắc đến mỗi ngày. Họ để thủng lưới nhiều hơn 5 bàn so với cả mùa giải trước (31 so với 26).

Tuy nhiên, có một vấn đề đáng lo ngại hơn là hiệu suất của các tiền đạo. Sự ổn định trở thành thứ xa xỉ với Real Madrid trong các pha tấn công kể từ đầu năm 2025.

Sự bứt phá của Kylian Mbappe là không cần bàn cãi. Anh ghi 12 bàn thắng tại La Liga kể từ tháng Giêng, nhưng xung quanh anh mọi người đều chững lại.

Mbappe làm việc nhiều hơn các tiền đạo khác. Ảnh: EFE

Vinicius Junior chỉ có 3 bàn thắng trong giai đoạn này; Rodrygo có 1; Bellingham và Brahim Diaz mỗi người ghi 2 bàn; Endrick và Arda Guler thì không có gì, vì chủ yếu ngồi dự bị.

Mbappe làm việc nhiều hơn những người khác

Đầu mùa giải, Mbappe là vấn đề dẫn đến sự mất cân bằng và anh cũng mất vài trận để hòa nhập khi chuyển đến môi trường mới từ PSG. Hiện tại hoàn toàn thay đổi.

Cầu thủ người Pháp có thành tích vượt xa các tiền đạo khác cộng lại: 12 so với 8. Không phải ngẫu nhiên mà 3 thất bại gần nhất ở La Liga - trước Espanyol, Betis và Valencia - trùng với những trận đấu Mbappe không ghi bàn.

Xung quanh anh là vùng sa mạc đang lan rộng. Rodrygo trải qua 10 trận liên tiếp tịt ngòi tại La Liga, với chỉ 6 cú sút trúng đích trong thời gian này. Vinicius chưa có bất kỳ pha kiến tạo nào ở giải đấu trong năm 2025.

Trong hoàn cảnh đó, không có giải pháp nào xuất hiện từ hàng tiền vệ và hàng thủ. Luka Modric là người duy nhất không phải tiền đạo ghi bàn trong năm 2025 (Valencia và Girona).

Trước khi bước vào vòng 31 La Liga, Barca với thứ bóng đá sôi động có nhiều hơn Real Madrid 20 bàn tại giải đấu (83 so với 63).

Rodrygo không ghi bàn 10 trận La Liga gần nhất. Ảnh: RMCF

“Los Blancos” cũng đang đi lùi so với chính mình mùa trước. Từ trung bình 2,3 bàn mỗi trận trên hành trình đăng quang La Liga 2023/24 xuống còn 2,1 bàn mùa này.

Hiệu suất giảm đi một phần vì Vinicius không còn rê bóng thành công như trước, vốn là yếu tố khiến đối thủ mất cân bằng. Anh và Rodrygo đang có thời gian khó khăn từ CLB đến tuyển Brazil.

Ancelotti tránh đi sâu vào vấn đề mà các tiền đạo gặp phải trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy.

“Khó nói”, ông khẳng định. “Trong những tuần gần đây, đó là sự sa sút chung, không chỉ ở hiệu quả tấn công. Chúng tôi để thủng lưới quá nhiều trong thời gian này (11 bàn thua trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường; ghi được 8 bàn)”.

Real Madrid đang đối mặt áp lực tâm lý rất lớn. Từ tham vọng cú ăn 3, “Los Blancos” hoàn toàn có thể rơi vào cảnh trắng tay và Ancelotti mất việc.