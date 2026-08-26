Trụ sở Meta tại California, Mỹ. Ảnh: NYT

Ngày 26/8, Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram - đã đạt thỏa thuận dàn xếp mang tính bước ngoặt với 47 bang, đặc khu Columbia cùng các vùng lãnh thổ của Mỹ.

Động thái này nhằm khép lại các cáo buộc vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em cấp liên bang và luật bảo vệ người tiêu dùng của các bang.

Công ty cho biết các "bang tham gia thỏa thuận" sẽ nhận khoảng 12,7 tỷ USD, tương đương 70% tổng số tiền bồi thường, rải đều trong 10 năm tới.

Các bang này chỉ có thể nhận tiếp 5,3 tỷ USD (30% còn lại) với điều kiện nền tảng YouTube của Google và TikTok cũng phải triển khai một số thay đổi nhất định trên ứng dụng.

Ngoài ra, các đối thủ của Meta cũng phải chấp thuận chi trả một khoản tiền tương đương với 30% giá trị còn lại này, "trong đó một nửa số tiền gắn với phần thanh toán của YouTube và nửa còn lại thuộc về TikTok".

Thỏa thuận này giúp Meta khép lại phiên tòa trọng điểm tại Tòa án Liên bang ở Oakland, bang California, nơi các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey từng yêu cầu mức bồi thường lên tới gần 200 tỷ USD.

Để giải quyết vụ việc, Meta đồng ý thực hiện hàng loạt thay đổi lớn trên nền tảng cho người dùng tại Mỹ, bao gồm: ngắt tính năng cuộn trang vô tận (tự động tải nội dung mới liên tục); Áp giới hạn thời gian sử dụng tối đa 2 giờ mỗi ngày trên Facebook và Instagram; hạn chế sử dụng trong khung giờ từ 0h đến 6h sáng và tắt toàn bộ thông báo từ 22h đến 7h hôm sau để tránh làm gián đoạn giấc ngủ; hạn chế các tính năng bị cho là gây so sánh tiêu cực như bộ lọc làm đẹp hay hiển thị số lượt thích (like); nâng cấp công nghệ xác thực độ tuổi và công cụ quản lý dành cho phụ huynh.

"Trọng tâm của vụ kiện là bảo vệ trẻ em: chặn thông báo vào ban đêm và trong giờ học, khuyến khích các em rời màn hình, bảo vệ trước các tính năng độc hại và áp dụng công nghệ xác thực độ tuổi", Tổng chưởng lý bang Colorado Phil Weiser cho biết.

Giới chuyên gia nhận định thỏa thuận là bước ngoặt lớn đối với mạng xã hội - lĩnh vực vốn ít chịu sự giám sát pháp lý nghiêm ngặt về tác động đối với trẻ em.

Hàng nghìn đơn kiện từ các trường học, bang và cá nhân vị thành niên trước đó cáo buộc các nền tảng công nghệ áp dụng các tính năng gây nghiện tương tự thuốc lá hay cờ bạc trực tuyến.

Các hãng công nghệ từng viện dẫn Điều 230 thuộc Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông để miễn trừ trách nhiệm pháp lý với nội dung do người dùng đăng tải.

Tuy nhiên, Meta liên tiếp thất thế tại tòa án thời gian qua, bao gồm vụ thua kiện bồi thường thương tổn cá nhân 6 triệu USD hồi tháng 3 và án phạt gần 1 tỷ USD tại New Mexico.

Chỉ riêng trong quý II, công ty đã phải chi khoảng 2 tỷ USD để xử lý các rủi ro pháp lý.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia siết chặt quy định với người dùng vị thành niên.

Năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.

Nhiều nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia cũng đã hoặc đang cân nhắc áp dụng các biện pháp tương tự.

(Theo NYT, CNBC)