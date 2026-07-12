"Đầu tuần này, chúng tôi giới thiệu một cách để người dùng tạo ảnh trong Meta AI bằng cách @ một tài khoản Instagram công khai làm dữ liệu tham chiếu", người phát ngôn Meta cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi là mang đến một công cụ sáng tạo hữu ích, đồng thời cho phép mọi người kiểm soát việc nội dung công khai của họ có được sử dụng theo cách này hay không. Tuy nhiên, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi và nhận thấy tính năng này chưa đáp ứng kỳ vọng, vì vậy nó không còn khả dụng".

Meta đã phải ngừng tính năng AI tạo ảnh từ tài khoản Instagram công khai sau khi vấp phải sự phản đối. Ảnh: Du Lam

Trước đó, Muse Image cho phép người dùng tạo ảnh AI dựa trên hình ảnh từ bất kỳ tài khoản Instagram công khai nào được gắn thẻ. Cơ chế mặc định (opt-out) yêu cầu chủ tài khoản phải chủ động tắt tính năng nếu không muốn ảnh của mình bị sử dụng, thay vì phải đồng ý trước (opt-in). Chính điểm này đã làm dấy lên tranh cãi về quyền riêng tư và quyền kiểm soát hình ảnh cá nhân.

CAA, một trong những công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất Hollywood với nhiều khách hàng như Tom Hanks và Meryl Streep, cho biết đã trực tiếp bày tỏ quan ngại với Meta.

"Không ai nên bị sử dụng tên tuổi, hình ảnh, giọng nói hay các tác phẩm sáng tạo để huấn luyện hoặc vận hành AI nếu chưa có sự đồng ý rõ ràng và được ghi nhận", CAA nêu trong tuyên bố.

Sau khi Meta quyết định gỡ bỏ tính năng, CAA hoan nghênh động thái này, cho rằng việc đặt quyền cá nhân và sự đồng thuận của người dùng lên hàng đầu là điều cần thiết để phát triển AI một cách có trách nhiệm.

Hiệp hội diễn viên Mỹ SAG-AFTRA cũng từng kêu gọi các thành viên nhanh chóng vô hiệu hóa tính năng để "bảo vệ hình ảnh cá nhân" trước khi Meta đưa ra quyết định ngừng triển khai.

Động thái của Meta được xem là một trong những lần hiếm hoi một hãng công nghệ lớn rút lại tính năng AI chỉ sau vài ngày ra mắt vì sức ép từ người dùng và các tổ chức bảo vệ quyền của người sáng tạo.

(Theo Variety)