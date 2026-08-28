Khi Personal Best là kết quả của cả một quá trình

Để tạo nên một Personal Best (thành tích hoặc thời gian tốt nhất mà một cá nhân từng đạt được cho một cự ly chạy nhất định), runner phải chuẩn bị từ rất lâu trước khi bước vào vạch xuất phát. Từ giáo án tập luyện, khả năng duy trì pace, chiến thuật phân bổ sức lực đến trạng thái thể chất và tinh thần, mỗi yếu tố đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Khi khoảng cách giữa một thành tích tốt và một Personal Best đôi khi chỉ được tính bằng vài giây, giày phù hợp cũng trở thành một phần quan trọng trong bài toán performance.

Đây cũng là định hướng đằng sau Metaspeed™ Tokyo Series của ASICS - dòng giày chạy performance được phát triển dành cho những runner muốn tối ưu tốc độ và hướng đến thành tích. Tại META : Time : Trials Thailand 2026, Metaspeed ™ Tokyo Series được đặt vào đúng môi trường mà dòng sản phẩm hướng đến: đường chạy 10km quy tụ các vận động viên thành tích cao và những runner nghiêm túc theo đuổi performance running (hiệu suất chạy bộ), qua đó mang đến những trải nghiệm thực tế về khả năng đồng hành cùng runner trong cuộc đua tìm kiếm tốc độ.

Metaspeed™ Tokyo Series ra đời để cùng các runner biến sự kiên trì tập luyện thành phút giây bùng nổ trên đường đua 10km

Giải chạy năm nay quy tụ hơn 5.000 runner cùng 84 vận động viên chuyên nghiệp (vận động viên ASICS & A-Racers) trong khu vực. Trong đó, các vận động viên tranh tài ở hạng mục Khách mời sử dụng Metaspeed™ Tokyo Series, hướng đến mục tiêu tối ưu hiệu suất trên đường chạy.

Từ lựa chọn giày chạy đến những màn trình diễn trên đường chạy

Với Hoàng Thị Ngọc Hoa, lựa chọn tại META : Time : Trials Thailand 2026 là đôi Metaspeed Ray. Đây là một lựa chọn đáng chú ý bởi 10km không phải cự ly sở trường của cô; Hoa thường tập trung nhiều hơn vào 21km và 42km. Theo Hoa, trải nghiệm với Metaspeed Ray mang đến cảm giác nhẹ, phản hồi tốt và chuyển tiếp nhanh trong từng bước chạy.

“Với một vận động viên chạy khối lượng lớn, việc lựa chọn một đôi giày phù hợp với cách chạy và mục tiêu thi đấu là điều rất quan trọng. Tại META : Time : Trials, Hoa sử dụng Metaspeed Ray của ASICS - đôi giày phù hợp với cách chạy của Hoa, giúp Hoa cảm thấy tự tin hơn khi duy trì tốc độ và tăng tốc ở những kilomet cuối.”

Kết quả, Ngọc Hoa giành chức vô địch hạng mục Vận động viên khách mời Nữ với thành tích 36 phút 11 giây. Nhưng đáng chú ý hơn, trải nghiệm của cô cho thấy giày chạy performance không đứng riêng bên ngoài quá trình thi đấu.

Sự linh hoạt và phản hồi nhanh từ Metaspeed Ray đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc Hoa tự tin tăng tốc ở những kilomet quyết định và xuất sắc đăng quang hạng mục VĐV khách mời Nữ tại META : Time : Trials Thailand 2026.

Trong khi đó, Hoàng Nguyên Thanh bước vào cuộc đua với một chiến thuật cực kỳ kỷ luật: duy trì pace mục tiêu 3:00-3:10/km và không bị cuốn theo nhịp độ của nhóm dẫn đầu. Với Thanh, sự ổn định ở tốc độ cao là ưu tiên hàng đầu. Anh đã lựa chọn sử dụng đôi Metaspeed™ Sky tại META : Time : Trials Thailand 2026.

Theo anh, khi lựa chọn một đôi giày chạy performance, những yếu tố quan trọng nhất với anh là sự ổn định, trọng lượng nhẹ, độ bền và khả năng hoàn trả năng lượng tốt. Metaspeed™ Sky đáp ứng tốt những yếu tố này và quan trọng hơn, mang lại cho anh cảm giác tin tưởng khi phải duy trì tốc độ cao trong suốt 10km. “Với một đôi giày chạy performance, yếu tố quan trọng nhất với Thanh là sự ổn định, độ bền, trọng lượng nhẹ và khả năng hoàn trả năng lượng tốt. ASICS Metaspeed™ Sky đã hỗ trợ Thanh rất tốt ở những yếu tố này. Quan trọng hơn, đôi giày còn mang lại cho Thanh sự tin tưởng và cảm giác an tâm khi thi đấu, đặc biệt trong những thời điểm cần duy trì tốc độ cao”.

Hoàng Nguyên Thanh lập Personal Best mới cự ly 10km tại Bangkok với người bạn đồng hành Metaspeed™ Sky

Trải nghiệm của Hoa và Thanh chứng minh nhu cầu về footwear performance (hiệu suất giày dép) của mỗi runner là hoàn toàn khác nhau. Nếu Hoa cần sự nhẹ nhàng, phản hồi và chuyển tiếp nhanh để bứt tốc ở giai đoạn cuối, thì Thanh lại ưu tiên độ ổn định và khả năng hoàn trả năng lượng để duy trì pace liên tục trong suốt cuộc đua.

Metaspeed™ Tokyo Series ra đời nhằm hiện thực hóa định hướng này, tập trung hỗ trợ những runner khao khát tối ưu tốc độ. Giải đấu META : Time : Trials Thailand 2026 chính là môi trường thực tế lý tưởng để các vận động viên kiểm định hiệu suất của dòng giày trong điều kiện thi đấu áp lực và cạnh tranh cao.

Thành tích của Ngọc Hoa hay Nguyên Thanh không chỉ là kết quả của sự tập luyện bền bỉ, mà còn nhờ sự hỗ trợ chuẩn xác từ lựa chọn footwear. Metaspeed™ Tokyo Series sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng runner trên hành trình khai phá giới hạn và chinh phục những cột mốc tốc độ mới.

(Nguồn: ASICS Việt Nam)