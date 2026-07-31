Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Theo kết quả điều tra toàn quốc về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế (2021), gần 1/4 (22,2%) số người trưởng thành Việt Nam thiếu hoạt động thể lực (trong đó ở nam giới là 16,1%, nữ giới là 28,3%), tỷ lệ thừa cân béo phì là 15,6% (ở thành thị là 21,3%, ở nông thôn là 12,6%).

Những tác động tiêu cực từ lối sống thiếu hoạt động thể lực như tăng tỷ lệ người thừa cân, béo phì, mắc các bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường hoạt động thể lực trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân.

Người trưởng thành vận động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần. Ảnh: Hoa Trần

Từ thực tế trên, Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng được ban hành nhằm cung cấp thông tin cho người dân về vai trò của hoạt động thể lực đối với sức khỏe và biết cách thực hiện hoạt động thể lực phù hợp.

Người trưởng thành vận động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần

Trong cuốn cẩm nang có hướng dẫn từng đối tượng cụ thể, trong đó có người trưởng thành. Với nhóm tuổi này, Bộ Y tế khuyến nghị nên hoạt động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần.

Cụ thể, người trưởng thành nên thực hiện 150-300 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần (tương đương khoảng 30-60 phút/ngày) hoặc 75-150 phút hoạt động cường độ mạnh hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Ngoài ra, mỗi tuần, người trưởng thành nên có ít nhất 2 buổi tập tăng cường sức mạnh cơ đối với tất cả các nhóm cơ chính. Bạn cũng có thể tăng thời gian vận động vượt mức khuyến nghị để đạt hiệu quả tốt hơn, đồng thời hạn chế thời gian tĩnh tại.

Các hình thức vận động được khuyến khích gồm đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, yoga, khiêu vũ, dân vũ thể thao và các hoạt động làm vườn hoặc lao động thể chất phù hợp.

Đối với nhóm người từ 60 tuổi trở lên, Bộ Y tế nhấn mạnh hoạt động thể lực là một phần của hoạt động giải trí và thư giãn (chơi trò chơi, tập thể dục), di chuyển (đi bộ và đạp xe), làm việc hoặc công việc nội trợ.

Người trong độ tuổi này nên hoạt động thể lực nhiều nhất có thể trong khả năng của mình và điều chỉnh mức độ cố gắng tương ứng với thể lực. Trong đó gồm 150-300 phút/tuần (30-60 phút/ngày) hoạt động cường độ vừa hoặc 75-150 phút/tuần (15-30 phút/ngày) hoạt động cường độ mạnh hoặc kết hợp cả hai trong suốt tuần.

Đồng thời, họ nên có ít nhất 2 ngày/tuần thực hiện các bài tập tăng cường cho cơ với cường độ vừa hoặc mạnh liên quan đến tất cả các nhóm cơ chính; ít nhất 3 ngày/tuần thực hiện các hoạt động thể lực đa thành phần như khiêu vũ, đứng trên một chân, đi lùi, đi ngang để tăng cường sức khỏe và giảm nguy cơ té ngã.

Bộ Y tế cũng lưu ý, trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, khó thở, hoa mắt, chóng mặt hoặc đau ngực, người dân cần dừng tập ngay để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.