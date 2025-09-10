Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài hơn 11km, với tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công. Dự án đang trong giai đoạn di dời hạ tầng kỹ thuật và dự kiến khởi công vào tháng 12/2025.

Hiện nay, TPHCM đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc tuyến, đặc biệt là tại các khu đất công lớn quanh 11 nhà ga và depot Tham Lương. Đây là bước đi chiến lược nhằm tạo đòn bẩy thu hút đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến khởi công cuối năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo chỉ đạo mới nhất từ UBND TPHCM, Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát các đồ án quy hoạch phân khu đã phê duyệt. Trọng tâm của đợt rà soát này là xác định ranh giới khu vực TOD tại 11 nhà ga và khu depot Tham Lương.

Các đơn vị sẽ đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng sử dụng đất, pháp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong phạm vi các khu vực này.

Đáng chú ý, thành phố đặc biệt ưu tiên rà soát các khu vực có quỹ đất công lớn, được xem là "đất vàng", bao gồm: Ga Lê Thị Riêng: gắn với khu đất C30; Ga Bảy Hiền (liên quan đến Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình cũ); Ga Phạm Văn Bạch và Ga Tân Bình (kết nối với khu đất 1/82a, Tây Thạnh); Depot Tham Lương (trung tâm điều hành và bảo trì tàu).

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát hiện trạng pháp lý các khu đất công hoặc đất doanh nghiệp thuê của Nhà nước. Kết quả sẽ là cơ sở quan trọng để điều chỉnh quy hoạch và lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo mô hình TOD.

Sở Tài chính sẽ hỗ trợ xác định chi phí lập báo cáo, điều chỉnh quy hoạch và tham mưu lựa chọn các khu vực tiềm năng để mời gọi đầu tư.

UBND các phường liên quan dọc tuyến metro gồm Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Nhì, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Hoà, Tân Sơn Nhất, Hoà Hưng, Nhiêu Lộc, Vườn Lài, Xuân Hoà, Bàn Cờ, Bến Thành được giao phối hợp rà soát, cập nhật tình hình sử dụng đất, hạ tầng hiện hữu, từ đó đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu phù hợp với định hướng phát triển TOD.