Sự kiện ra mắt với chủ đề “Vượt trên bảo mật: Bảo vệ lớp phòng thủ con người với HRM+”. Hai bên không chỉ thiết lập mối quan hệ chiến lược mà còn mở ra tầm nhìn chung về kỷ nguyên bảo mật lấy con người làm trung tâm, nơi quản trị rủi ro hành vi giữ vai trò then chốt.

Nghi thức trao chứng nhận ghi nhận sự hợp tác giữa Mi2 và KnowBe4

Khi quản lý rủi ro con người trở thành trụ cột bảo mật doanh nghiệp

Theo đại diện Mi2, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là sự trỗi dậy của Generative AI (AI tạo sinh), việc chỉ tập trung bảo vệ hệ thống là chưa đủ. Tin tặc hiện nay đang tận dụng AI để tạo ra các kịch bản lừa đảo (phishing), giả mạo danh tính lãnh đạo (Deepfake) với độ chân thực cực cao. Điều này khiến con người, dù không có chủ đích, vẫn dễ dàng trở thành "cánh cửa mở" cho mã độc nếu thiếu nhận thức và kỹ năng phản xạ bảo mật cần thiết.

Tại sự kiện, Mi2, KnowBe4 cùng các đối tác đã thảo luận chủ đề: Làm thế nào quản lý rủi ro bảo mật xuất phát từ hành vi con người trong tổ chức.

Sự kiện thu hút nhiều Đối tác kinh doanh quan tâm và đến tham dự

Theo Báo cáo Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024 do Verizon công bố, 68% các vụ vi phạm dữ liệu toàn cầu có liên quan trực tiếp đến yếu tố con người. Các hình thức tấn công phổ biến như phishing, lừa đảo qua email, đánh cắp thông tin xác thực hay social engineering vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các nguyên nhân gây ra sự cố an ninh nghiêm trọng.

Đáng chú ý, việc kết hợp kỹ thuật truyền thống với AI đã giúp tin tặc rút ngắn đáng kể thời gian xâm nhập và tăng tỷ lệ tấn công thành công vào nội bộ doanh nghiệp.

“Dùng AI trị AI” - Hướng đi tất yếu trong kỷ nguyên GenAI

Trước thực tế đó, doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách tiếp cận bảo mật, không chỉ tập trung vào hệ thống mà còn chủ động kiểm soát rủi ro từ hành vi người dùng trong môi trường có sự tham gia của AI.

Khi lực lượng lao động ngày càng là sự kết hợp giữa con người và các tác nhân AI, ông Alex Low - Giám đốc Kênh phân phối khu vực châu Á, hãng KnowBe4 cho rằng doanh nghiệp cần "dùng AI trị AI". Ông cũng chia sẻ bức tranh toàn cảnh về an ninh mạng, trong đó nhấn mạnh yếu tố con người đang trở thành một trong những rủi ro lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay.

Từ góc nhìn đó, ông Kai Peng Tan - Kỹ sư Kênh phân phối khu vực, hãng KnowBe4 giới thiệu giải pháp HRM+ như một cách tiếp cận mới, áp dụng AI nhằm nâng cao nhận thức và giảm thiểu rủi ro từ yếu tố con người. Cụ thể, bộ giải pháp AI Defense Agents (AIDA) của KnowBe4 cho phép: Cá nhân hóa nội dung đào tạo theo mức độ rủi ro của từng người dùng; Tự động phân tích hành vi và phản xạ bảo mật của nhân viên; Cảnh báo sớm và điều chỉnh hành vi rủi ro trước khi sự cố xảy ra.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp hướng tới phòng ngừa chủ động, giảm thiểu rủi ro ngay từ đầu thay vì chỉ phản ứng sau khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chiến lược quản trị rủi ro toàn diện và sự tham gia của toàn tổ chức.

Song song đó, bà Jasmine Wee - Quản lý Kênh đối tác khu vực, hãng KnowBe4 giới thiệu các nguồn lực chuyên biệt dành cho đối tác, giúp Mi2 và hệ sinh thái reseller nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai hiệu quả tầm nhìn Quản trị rủi ro con người của KnowBe4 tại thị trường Việt Nam.

Ông Alex Low nhấn mạnh yếu tố con người là một trong những rủi ro lớn nhất đối với doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa bảo mật - Bước đi dài hạn cho doanh nghiệp Việt

Trong kỷ nguyên số, nhiều chuyên gia đồng thuận rằng: muốn bảo mật hiệu quả và bền vững, doanh nghiệp phải bắt đầu từ con người. Thông điệp xuyên suốt tại sự kiện nhấn mạnh một chuyển dịch quan trọng: xây dựng văn hóa bảo mật là một chiến lược dài hạn, không phải là chiến dịch nhất thời.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cần tập trung vào các trụ cột sau:

Chuyển đổi tư duy: Chuyển từ đào tạo hình thức truyền thống sang quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu và hành vi thực tế.

Lợi ích kép: Giảm thiểu lỗ hổng từ "yếu tố con người" đồng thời gia tăng uy tín với khách hàng.

Sẵn sàng ứng phó: Chủ động đánh giá nội lực và cập nhật xu hướng công nghệ để xây dựng lộ trình bảo mật tương thích với quy mô vận hành.

Đại diện Mi2 nhấn mạnh, “Mi2 tin rằng việc trở thành nhà phân phối của KnowBe4 tại Việt Nam sẽ giúp Quý Đối tác đa dạng hóa các tầng lớp bảo mật, đồng thời mở ra tư duy mới trong ngành an toàn thông tin: tập trung vào quản trị rủi ro con người.

Mi2 cam kết đồng hành cùng các tổ chức trong việc triển khai nền tảng HRM+ và xây dựng văn hóa bảo mật vững chắc, bảo vệ mắt xích con người trước những thách thức không ngừng biến đổi”.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi)