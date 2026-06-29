Ánh hào quang chưa bao giờ tắt

Nhắc tới Michael Jackson là nhắc tới một tượng đài vĩnh cửu của âm nhạc hiện đại thế giới. Đó là một cái tên bảo chứng cho bất kỳ album nào phát hành trong thời kỳ ông còn sống - trở thành hiện tượng với mức bán ra kỷ lục, những tour lưu diễn hoành tráng tới mức không tưởng, cùng những hình ảnh khán giả ngây ngất khi giọng hát và vũ điệu của Michael Jackson cất lên. Đó là thời kỳ của những năm 1980, 1990 và 2000.

Đã 17 năm kể từ khi Michael rời xa thế giới và cuộc trở lại bằng điện ảnh lần này một lần nữa khẳng định Michael Jackson mãi mãi là huyền thoại âm nhạc trong lòng người hâm mộ.

Jaafar Jackson trong phim "MICHAEL".

Khi bộ phim MICHAEL được chính thức công chiếu tại Việt Nam vào đầu tháng 4 vừa qua, một làn sóng tưởng nhớ, chuẩn bị để xem phim đã làm nức lòng người hâm mộ. Con số để xem bộ phim này thường sẽ là 3 lần, 5 lần thậm chí tới 8 lần xem với một khán giả.

Tuy lượng vé được bán ra tại Việt Nam khá khiêm tốn so với doanh thu của bộ phim này trên toàn thế giới (khoảng 11 tỷ đồng tương đương 400.000 USD) nhưng bù lại, một tinh thần rất Michaeling đã lan tỏa trong cộng đồng yêu âm nhạc, không phân biệt lứa tuổi. Những buổi xem phim chung được tổ chức tại hai điểm cầu Hà Nội và TPHCM, nhiều buổi gặp gỡ, giao lưu âm nhạc cũng đã được tổ chức.

Câu chuyện về một tượng đài âm nhạc là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đã được chia sẻ. Có những người đã trở nên tự tin hơn qua việc học nhảy theo Michael Jackson, có em bé năm xưa đã quyết tâm đạt điểm tốt trong các môn để được ba mẹ đồng ý tham gia buổi offline nay đã trưởng thành.

Rồi việc phải học tiếng Anh cho thật tốt để có thể dịch được lời bài hát đã giúp những cô gái yêu nhạc của Michael thi đỗ Đại học Ngoại ngữ để rồi giờ đây rất thành công trong công việc. Những câu chuyện xúc động như vậy đã được cộng đồng người hâm mộ Michael Jackson cùng nhau chia sẻ. Với những người yêu quý Michael Jackson - ánh hào quang của người nghệ sĩ vĩ đại ấy chưa bao giờ tắt và theo thời gian, vị thế ấy lại càng được khẳng định mạnh mẽ hơn.

Doanh thu không nói lên tất cả nhưng rất quan trọng

Có một thông tin trước khi bộ phim được công chiếu rằng nhà sản xuất sẽ tiếp tục thực hiện phần 2 của bộ phim nếu doanh thu lần này đạt 700 triệu USD. Điều này giống như một động lực để những người hâm mộ Michael Jackson trên toàn thế giới cùng nhau lan tỏa bộ phim cũng như làm cho doanh thu của tác phẩm đạt kỳ vọng này.

Cho đến nay con số đã đạt xa mức 700 triệu USD và tiến sát cột mốc 1 tỷ USD. Thành công này giúp cho người hâm mộ được quyền hy vọng về một ngày không xa được tiếp tục hội ngộ và tôn vinh âm nhạc của Michael Jackson trong phần 2 của bộ phim.

Mặc dù giới phê bình điện ảnh đánh giá không cao bộ phim này nhưng với người hâm mộ, bộ phim đã đạt được những tiêu chí quan trọng với dòng phim tiểu sử, tái hiện được chân thực cuộc đời của ông hoàng nhạc Pop từ lúc niên thiếu (1966) tới thời kỳ đỉnh cao của album Bad (1987).

Một bữa tiệc âm nhạc được tái dựng như được xem các buổi diễn đỉnh cao của Michael Jackson cũng được làm rất tốt trong bộ phim. Trong đó phải kể đến sự đóng góp của hai diễn viên Juliano Krue Valdi và Jaafar Jackson, họ được đánh giá đã tái hiện một cách hoàn hảo hình ảnh của Michael Jackson qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ cũng rất xuất sắc vai diễn của mình qua diễn xuất, hóa trang và đặc biệt là giọng nói.

Một lần nữa cùng nhìn lại di sản của Michael Jackson

Thời kỳ hoàng kim của Michael Jackson gắn với kỷ nguyên của âm nhạc vật lý truyền thống, đó là thời mà bạn phải mua đĩa để nghe, theo dõi thần tượng qua phương tiện truyền thông như ti-vi, radio, thu thập thông tin qua sách báo, hoặc nếu may mắn hơn, bạn có thể là một phần lịch sử khi được tham dự một trong các chuyến lưu diễn của ông.

Bộ phim MICHAEL đã làm sống lại những kỷ niệm khó quên đó và trong thời đại của âm nhạc số phát sóng trên các nền tảng trực tuyến, một cuộc đổ bộ lại bắt đầu khi trên hầu hết các bảng xếp hạng của Spotify, Apple Music, YouTube Music, TikTok… âm nhạc của Michael Jackson đã quay lại và chiếm ưu thế.

Cũng nhờ bộ phim này, con người của Michael Jackson cũng được tìm hiểu lại một lần nữa. Thông qua âm nhạc và những gì Michael Jackson đã làm cho thế giới này, chúng ta kính trọng ông ở những tư tưởng nhân văn truyền tải qua các bài hát: về hòa bình thế giới, về bình đẳng màu da sắc tộc, về bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường - thiên nhiên - động vật…

Trong lĩnh vực biểu diễn, khó ai vượt qua được Michael Jackson về sự cuốn hút làm chủ trên sân khấu, sự tinh tế trong thời trang và một thái độ sống luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho mọi người. Michael Jackson có một tâm hồn đẹp và đầy cảm hứng sáng tác có lẽ cũng nhờ vào tình yêu sách vở nghệ thuật, điều này được chia sẻ ở 2 cuốn sách trong di sản của ông để lại. Đó là cuốn tự truyện Điệu nhảy Moonwalk (đã được dịch ra tiếng Việt) và cuốn Dancing the Dream. Người yêu nhạc có thể vừa xem phim và kết hợp việc đọc hai cuốn sách để có cái nhìn tổng thể hơn về con người và sự nghiệp của Michael Jackson.

MICHAEL đã rời rạp Việt khá lâu nhưng có lẽ dư âm về bộ phim này cũng như di sản âm nhạc của Michael Jackson sẽ luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ, trong đó có tôi.

Thu Trang