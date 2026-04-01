Tầm ảnh hưởng của Michael Jackson không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sâu rộng trong văn hóa đại chúng suốt nhiều thập kỷ. Tháng 4 này, hành trình của “ông hoàng nhạc Pop” sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng qua bộ phim MICHAEL, đưa khán giả trở lại với những giai điệu đã làm nên huyền thoại, đồng thời khắc họa trọn vẹn cả hào quang lẫn những góc khuất trong cuộc đời ông. Hiện bộ phim đã chính thức mở bán vé trên toàn quốc, trong đó Việt Nam là 1 trong những thị trường được công chiếu sớm nhất, trước Bắc Mỹ 2 ngày.

Jaafar Jackson trong phim "MICHAEL".

Trước đó, sức hút của dự án nhanh chóng được chứng minh khi trailer đầu tiên cán mốc hơn 116 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả toàn cầu. Không chỉ gây chú ý về mặt nội dung, MICHAEL còn quy tụ một dàn diễn viên được lựa chọn kỹ lưỡng. Thay vì ưu tiên những tên tuổi quá quen thuộc, ê-kíp tập trung vào các gương mặt có sự tương đồng về ngoại hình và năng lực diễn xuất, nhằm tái hiện chân thực nhất hình ảnh của huyền thoại âm nhạc trên màn ảnh.

Jaafar

Jaafar Jackson sinh năm 1996, là con trai của Jermaine Jackson và cháu ruột của Michael Jackson, đã từng bước xây dựng sự nghiệp theo hướng chuyên nghiệp thay vì chỉ dựa vào di sản gia đình.

Anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ năm 12 tuổi và chính thức ra mắt công chúng với đĩa đơn Got Me Singing vào năm 2019, đánh dấu cột mốc chuyển từ giai đoạn rèn luyện sang hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến khi anh được chọn vào vai chính trong bộ phim tiểu sử MICHAEL do Antoine Fuqua đạo diễn.

Đây là lần đầu tiên Jaafar đảm nhận vai chính trong một bộ phim lớn, đồng thời được đánh giá cao nhờ khả năng tái hiện phong cách biểu diễn, vũ đạo và thần thái gần với Michael Jackson. Việc một người cùng huyết thống đảm trách mang lại sự tương đồng tự nhiên về ngoại hình, giọng hát và cả những cử chỉ đặc trưng mà khó diễn viên nào có thể sao chép hoàn hảo hơn. Với những cột mốc rõ ràng từ 2019 đến 2026, sự nghiệp của Jaafar Jackson cho thấy một lộ trình phát triển có tính tích lũy, chuyển từ nền tảng gia đình sang cơ hội khẳng định bản thân trên sân khấu âm nhạc và điện ảnh quốc tế.

Miles Teller

Miles Teller là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực chăm chỉ tại Hollywood. Sau khi tốt nghiệp New York University Tisch School of the Arts, anh chào sân rạp chiếu với phim Rabbit Hole (2010) sau đó được chú ý rộng rãi qua The Spectacular Now, thậm chí giành giải Special Jury Award tại Sundance.

Sau nhiều tác phẩm đáng chú ý như loạt Divergent và Bộ tứ siêu đẳng hay War Dogs, Miles Teller tiếp tục có màn trình diễn gây ấn tượng trong Top Gun: Maverick đóng cùng Tom Cruise. Thành công của Top Gun: Maverick giúp tên tuổi Teller trở lại mạnh mẽ trên toàn cầu và tiếp cận thế hệ khán giả mới.

Trong MICHAEL, Miles Teller sẽ vào vai luật sư và quản lý John Branca, người đóng góp không nhỏ vào việc gây dựng thành công cho Michael Jackson cũng như bảo vệ di sản tài chính, văn hóa sau khi ngôi sao âm nhạc qua đời.

Colman Domingo

Colman Domingo xuất thân từ sân khấu kịch, anh đã tích lũy hàng chục năm kinh nghiệm trước khi được công chúng toàn cầu chú ý, đặc biệt từ năm 2015 với vai Victor Strand trong series Fear the Walking Dead, giúp anh xây dựng độ nhận diện rộng rãi. Song song, Domingo tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất đa dạng khi tham gia Euphoria từ năm 2019 với vai Ali mang lại cho anh giải Primetime Emmy năm 2022 cho Nam diễn viên khách mời xuất sắc.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2023 khi ông đảm nhận vai chính trong phim Rustin, khắc họa nhà hoạt động dân quyền Bayard Rustin, giúp anh nhận về đề cử Oscar cùng nhiều đề cử lớn khác như BAFTA và Quả cầu vàng. Ngoài diễn xuất, Domingo còn là nhà viết kịch và đạo diễn được đánh giá cao, cho thấy sự phát triển đa chiều trong sự nghiệp.

Lựa chọn mới nhất mà Colman Domingo sẽ đem đến công chúng là hóa thân vào nhân vật người cha Joe Jackson của Michael Jackson trong MICHAEL. Joe có vai trò không nhỏ trong việc phát hiện tài năng của Michael và đưa anh trở thành giọng ca chính của nhóm Jackson Five, đến khi trở thành nghệ sĩ giải trí lớn nhất thế giới. Tuy nhiên Joe cũng là một người cha hà khắc đã khiến mối quan hệ giữa ông và con trai Michael trở nên căng thẳng.

Nia Long

Là gương mặt tiêu biểu của điện ảnh và truyền hình Mỹ, Nia Long bắt đầu được chú ý từ đầu thập niên 1990 với vai diễn trong Boyz n the Hood. Đến năm 1994, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trên truyền hình khi tham gia The Fresh Prince of Bel-Air cùng Will Smith, tiếp đó là The Best Man và sau đó là phần tiếp theo The Best Man Holiday, giúp bà trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích trong dòng phim hài lãng mạn.

Gần đây, bà tiếp tục duy trì sức hút khi tham gia các dự án mới như Look Both Ways, Missing, You People cho thấy khả năng thích nghi và duy trì sự hiện diện qua nhiều thế hệ khán giả. Với các cột mốc trải dài hơn 30 năm, sự nghiệp của Nia Long thể hiện sự ổn định, đa dạng và sức bền hiếm có trong ngành giải trí.



Đến với MICHAEL, Nia Long đóng cặp cùng Colman Domingo khi bà vào vai Katherine Jackson mẹ của Michael. Trong khi Michael có mối quan hệ đầy sóng gió và ám ảnh với người cha nghiêm khắc Joe Jackson, ông luôn coi mẹ là bến đỗ bình yên, người đã bảo vệ và yêu thương các con vô điều kiện. Ông thường ca ngợi bà là một phụ nữ nhân hậu, người đã dạy ông về lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. Katherine như một chỗ dựa tinh thần, chăm sóc và bảo vệ những đứa con bằng tất cả những gì mình có. Sau này họ đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm hai tượng đài Michael và Janet Jackson.

Juliano Krue Valdi

Juliano Krue Valdi và Jaafar Jackson tại sự kiện ra mắt phim.

Sao nhí sinh năm 2014 bắt đầu được chú ý từ giai đoạn 2022–2023 nhờ các video nhảy mô phỏng Michael Jackson trên mạng xã hội. Năm 2022, Valdi có những vai diễn đầu tiên trong các chương trình thiếu nhi như Face’s Music Party và Bite Size Halloween, đánh dấu bước chuyển từ một nhà sáng tạo nội dung online sang diễn viên chuyên nghiệp. Đây cũng chính là thời điểm cậu bé lọt vào mắt xanh của ekip và chính thức trở thành 1 phần của MICHAEL.

MICHAEL dự kiến phát hành 22/4/2026.