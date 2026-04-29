Vị bia ngon trong nhịp sống hiện đại

Cùng với sự thay đổi trong lối sống, cách người tiêu dùng đánh giá một loại bia ngon cũng dần khác đi. Không chỉ có hương vị ngon, chất bia êm mượt, bia cũng cần mang lại cảm giác dễ chịu, cân bằng và phù hợp với những khoảnh khắc năng động trong ngày.

Xu hướng này song hành cùng những thay đổi rõ rệt trong lối sống của người tiêu dùng thành thị khi dần hướng đến các hoạt động mang tính vận động như chạy bộ, gym, thể thao nhóm hay các hoạt động ngoài trời. Những cuộc vui năng động đòi hỏi một loại bia thích hợp để trở thành một phần trong trải nghiệm thưởng thức linh hoạt. Trong bối cảnh đó, thị trường vẫn còn khoảng trống cho những lựa chọn phù hợp với nhịp sống năng động và cân bằng.

Phong cách thưởng thức mới cùng Michelob ULTRA

Michelob ULTRA ra mắt tại Việt Nam mở ra cách nhìn mới về thưởng thức bia linh hoạt và hiện đại. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2002 tại Mỹ bởi AB InBev, thương hiệu nhanh chóng tạo dấu ấn trong phân khúc bia nhẹ. Trong suốt nhiều năm, Michelob ULTRA duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng hành cùng lối sống năng động và hiện đại.

Tiếp nối định vị tại thị trường Mỹ, Michelob ULTRA đến với người tiêu dùng Việt Nam cùng tinh thần độc đáo “Vị bia vượt trội - Xứng tầm cuộc chơi”, như một cách định nghĩa mới về hương vị ngon vượt trội của bia với nhóm người tiêu dùng hiện đại.

Michelob ULTRA ghi dấu với công thức nấu bia đặc biệt từ nguyên liệu chọn lọc gồm gạo, mạch nha và hoa bia để tạo lớp hương ngũ cốc dịu nhẹ, tươi mới ngay từ ngụm đầu tiên. Vị bia nhẹ nhàng cân bằng, độ đắng vừa phải cùng hậu vị êm mượt kéo dài. Chính sự hài hòa tinh tế ấy tạo nên nét riêng của Michelob ULTRA - một trải nghiệm khó quên.

Với 68 calories, 2,1 g carbs (chất đường bột) và nồng độ cồn 4,2% trong lon 250 ml, Michelob ULTRA mang đến trải nghiệm thưởng thức cân bằng, linh hoạt giúp nâng tầm những khoảnh khắc thư giãn sau một trận thể thao cùng bạn bè, hay thời điểm lý tưởng để khép lại một ngày dài mà vẫn giữ trọn năng lượng. Bên cạnh đó, hai dung tích 250 ml và 330 ml tiếp tục mở rộng sự tiện lợi cho nhiều phong cách thưởng thức và bối cảnh khác nhau mà vẫn giữ được dấu ấn riêng về chất lượng và trải nghiệm.

Không dừng lại ở trải nghiệm vị giác khác biệt, “vị bia vượt trội” của Michelob ULTRA trở thành lựa chọn hòa nhịp cùng lối sống năng động và linh hoạt, một cầu nối giữa tận hưởng và cân bằng. Việc lựa chọn một loại bia giờ đây cũng là cách người tiêu dùng hiện đại thể hiện phong cách sống riêng.

Bích Đào