Bức ảnh biểu tượng được chụp vào năm 1978 ở Albuquerque, NM, với sự góp mặt của 11 nhân viên đầu tiên của Microsoft. Bức ảnh được chụp trước khi Microsoft chuyển đến bang Washington vào cuối năm đó.

Một điều khá thú vị là bức ảnh ra đời nhờ Bob Greenberg, một trong những lập trình viên đầu tiên của công ty, thắng giải thưởng chụp chân dung miễn phí trên đài phát thanh.

Năm 2008, những người trong ảnh gặp nhau để tái hiện khoảnh khắc năm 1978. Khi ấy, cố đồng sáng lập Paul Allen nhận xét bức ảnh gốc đã ghi lại những kỷ niệm tích cực về những ngày đầu của công ty.

“Tất cả chúng tôi đều mỉm cười và thực sự vui vẻ. Khi cố gắng giải thích cho mọi người về những ngày đầu ấy, rất khó để cắt nghĩa chúng tôi đã vui vẻ như thế nào. Một số người, đặc biệt là Bill (Bill Gates) còn ngủ ở văn phòng. Đôi khi bạn sẽ thấy bàn chân của ông ấy thò ra khỏi cửa”.

Microsoft bước sang tuổi 50, “những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ”?

Từ trái qua phải, hàng đầu: Bill Gates, Andrea Lewis, Marla Wood và Paul Allen. Hàng giữa: Bob O’Rear, Bob Greenberg, Marc McDonald và Gordon Letwin. Hàng cuối: Steve Wood, Bob Wallace và Jim Lane. Ảnh: Microsoft

Bill Gates

Đồng sáng lập Microsoft - góc dưới cùng bên trái của bức ảnh - trở thành một trong những người giàu nhất thế giới và dẫn dắt Microsoft với tư cách CEO cho đến năm 2000. Gates tiếp tục phục vụ trong hội đồng quản trị đến năm 2020 và sau đó tập trung vào công việc từ thiện của mình và Quỹ Gates.

Ông quyên góp phần lớn tài sản thông qua sáng kiến Giving Pledge. Dù vậy, ông vẫn là người giầu thứ 6 hành tinh, theo bảng xếp hạng Bloomberg, với tài sản ròng 162 tỷ USD. Gần đây, ông chia sẻ sẽ chỉ để lại 1% tài sản cho ba người con.

Paul Allen

Paul Allen, người đã giúp tạo ra Microsoft với người bạn thời thơ ấu của mình là Gates, xuất hiện góc dưới cùng bên phải của bức ảnh năm 1978. Lập trình viên thiên tại đã giúp công ty phát triển hệ điều hành MS-DOS đầu tiên cho máy tính cá nhân đầu tiên của IBM.

Sau đó, Allen giữ chức Phó Chủ tịch Điều hành Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới tại Microsoft cho đến khi năm 1983 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin.

Ông ngồi ghế hội đồng quản trị của Microsoft từ năm 1981 đến năm 1985 và từ năm 1990 đến năm 2000. Sau đó, ông làm "cố vấn chiến lược cấp cao" cho các giám đốc của công ty.

Ông và Gates vẫn là bạn bà cho đến khi qua đời năm 2018. Khi ấy, ông sở hữu tài sản ròng 20 tỷ USD.

Bob Greenberg

Chất xúc tác cho bức ảnh năm 1978 - Greenberg rời Microsoft vào năm 1981 và tiếp tục giúp công ty gia đình phát triển búp bê Cabbage Patch Kids siêu nổi tiếng, thống trị các cửa hàng vào những năm 90.

Tính đến năm 2000, giá trị tài sản ròng của anh ấy là 20 triệu USD. Ông hiện đầu tư vào các startup.

Gordon Letwin

Gordon Letwin gắn bó với công ty trong hơn một thập kỷ sau khi chụp bức ảnh và là chìa khóa phát triển hệ điều hành OS/2, bao gồm giao diện người dùng đồ họa (GUI) vào năm 1981.

Gordon Letwin thành lập Quỹ Wilburforce cùng vợ, chủ yếu tài trợ cho các dự án môi trường. Letwin có giá trị tài sản ròng là 20 triệu USD tính đến năm 2000.

Andrea Lewis

Một trong hai người phụ nữ trong bức ảnh năm 1978, Andrea Lewis là một người viết tài liệu kỹ thuật cho Microsoft và rời công ty vào năm 1983.

Lewis sau đó trở thành một nhà báo tự do và là tác giả của cuốn sách What My Last Man Did, xuất bản năm 2017. Bà cũng giúp xây dựng trung tâm nghệ thuật văn học phi lợi nhuận Hugo House ở Seattle. Tính đến năm 2000, Lewis có giá trị tài sản ròng là 2 triệu USD.

Maria Wood

Maria Wood là nhân viên kế toán của Microsoft. Bà kiện công ty vì phân biệt đối xử giới tính chỉ hai năm sau khi bức ảnh được chụp. Microsoft đã giải quyết vụ kiện và sau đó Wood tiếp tục nuôi dạy hai đứa con và tập trung vào hoạt động thiện nguyện.

Wood cũng đã kết hôn với một nhân viên khác của công ty là Steve Wood. Giá trị tài sản ròng của hai vợ chồng ước tính là 15 triệu USD vào năm 2000.

Bob O'Rear

Một trong những nhân viên lớn tuổi nhất tại Microsoft trong ảnh, Bob O'Rear là nhà toán học trưởng và là một trong những lập trình viên chính cho hệ điều hành MS-DOS. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc bán hàng và tiếp thị quốc tế tại công ty.

O'Rear rời công ty vào năm 1993 và được cho là đã bắt đầu chăn nuôi gia súc ở bang Texas quê hương của mình. Giá trị tài sản ròng của ông ước tính khoảng 100 triệu USD vào năm 2000.

Marc McDonald

Marc McDonald là một lập trình viên và được cho là nhân viên đầu tiên của Microsoft. McDonald rời Microsoft vào năm 1984 khi công ty trở nên "quá lớn".

Sau đó, ông gia nhập công ty phần mềm Asymetrix, do Paul Allen sáng lập, tập trung vào "thị trường trình bày web và e-learning", theo website PaulAllen.com.

Sau đó, ông đầu quân cho Design Intelligence, một hãng phần mềm ở Seattle. Microsoft mua lại công ty năm 2000, McDonald trở lại “chốn cũ”. Ông nghỉ việc năm 2011.

Steve Wood

Steve Wood, chồng của Maria Wood, là quản lý đầu tiên và là một trong số ít nhân viên đầu tiên tại Microsoft. Sau đó, ông tiếp tục giúp thành lập một số công ty, bao gồm Asymetrix của Paul Allen, nơi ông "giữ nhiều vị trí điều hành và xây dựng phần lớn đội ngũ", theo hồ sơ Linkedin.

Wood cũng thành lập Wireless Services Corporation, hiện đổi tên thành SinglePoint, tập trung vào năng lượng tái tạo để "tăng cường tính bền vững và sức khỏe".

Hiện tại, ông làm lính cứu hỏa tình nguyện ở Quận King, Washington và là chủ sở hữu của AirNote.

Bob Wallace

Theo New York Times, Bob Wallace quá cố gia nhập Microsoft sau khi ông nhìn thấy Gates treo một tấm biển tìm kiếm lập trình viên tại cửa hàng bán máy tính nơi ông làm việc.

Trong số những thành tựu kỹ thuật của mình, Wallace đã giúp phát triển phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ lập trình Pascal khi ở Microsoft.

Ông rời đi vào năm 1983 để thành lập công ty Quicksoft. Công ty bán một trình xử lý văn bản có tên là PC-Write, theo New York Times, là một trong những người tiên phong về khái niệm "phần mềm chia sẻ" - phần mềm có sẵn miễn phí và được người dùng truyền lại cho nhau.

Wallace cũng quan tâm đến ảo giác và thành lập Quỹ Promind để giúp thúc đẩy nghiên cứu khoa học và giáo dục công chúng về chủ đề này. Wallace qua đời năm 2002 ở tuổi 53.

Jim Lane

Jim Lane là Giám đốc dự án tại Microsoft và là nhân vật quan trọng giúp đạt được liên minh "Wintel" với Intel, giúp cả hai công ty thống trị thị trường máy tính cá nhân trong nhiều thập kỷ.

Lane cũng tham gia phát triển trình Pascal và trình FORTRAN trước khi rời công ty vào năm 1985. Sau đó, ông thành lập hãng phần mềm của riêng mình. Tính đến năm 2000, giá trị tài sản ròng của ông là khoảng 20 triệu USD.

(Theo Fortune)