Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 28/5 đến sáng sớm 30/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ gần sáng 29/5 đến sáng sớm 30/5, mưa mở rộng ra Bắc Trung Bộ với lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ chiều 28/5-29/5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Ngoài ra, trong chiều tối và tối 28/5, ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Từ ngày 30/5 mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.