Chiều nay (6/12), UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu Tuần lễ du lịch với chủ đề “LET’S GO!!! Ba Ria - Vung Tau” nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách trong và ngoài nước, kích cầu du lịch dịp cuối năm.

Bà Trần Thị Thu Hiền, quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin các sự kiện, hoạt động diễn ra trong tuần lễ du lịch. Ảnh: Q.H

Bà Trần Thị Thu Hiền, quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thông qua chuỗi sự kiện này, ngành du lịch địa phương mong muốn giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước các sản phẩm du lịch chất lượng cao, mới lạ. Đồng thời, phát động các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn triển khai các chương trình kích cầu du lịch chào đón năm mới và Tết Nguyên đán 2025.

“Tuần lễ du lịch năm nay diễn ra với chuỗi các sự kiện, hoạt động hấp dẫn phong phú tập trung tại TP Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc, dự kiến thu hút hàng nghìn du khách cùng người dân tham dự. Đây là dịp để ngành du lịch quảng bá vùng đất, con người Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương vẫn được biết đến là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện”. Bà Hiền chia sẻ.

Các chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 27 đến 29/12 trong tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm: ẩm thực “symphony of the sea”, không gian bia, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với làng nghề truyền thống, giải golf, picklepall “du lịch xanh”… cùng nhiều hoạt động thể thao biển hấp dẫn.

Biển Vũng Tàu thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, tắm biển vào các dịp nghỉ lễ, Tết. Ảnh: Q.H

Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 27 đến 31/12, các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh sẽ dành 1.000 phòng nghỉ miễn phí, chia đều các ngày cho du khách.

Song song đó là các chương trình ưu đãi như: giảm giá dịch vụ từ 10% đến 50%, tặng vé buffet, thưởng thức live music hàng đêm, các tour du lịch khám phá, trải nghiệm thành phố biển hoàn toàn miễn phí.

Bà Trần Thị Thu Hiền cho biết, để du khách và người dân an tâm vui chơi, giải trí xuyên suốt tuần lễ du lịch, đến nay ban tổ chức đã xây dựng các phương án kiểm soát an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường… không để xảy ra tình trạng chèo kéo, nâng giá làm mất hình ảnh du lịch tỉnh nhà.