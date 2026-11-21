Vườn quốc gia Cát Tiên ở Đồng Nai miễn phí vé tham quan khu Bàu Sấu trong 7 ngày, tạo cơ hội để du khách khám phá “vương quốc cá sấu” giữa rừng nguyên sinh.

Cá sấu tại khu vực Bàu Sấu của Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Nguyễn Văn Cường

Nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên, TP Đồng Nai), khu Ramsar Bàu Sấu được ví như “vương quốc cá sấu”, nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ và quần thể cá sấu sinh sống trong môi trường tự nhiên.

Để khám phá điểm đến này, du khách phải vượt qua hành trình khoảng 14km từ trung tâm vườn quốc gia. Trong đó, 9km đầu có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe đạp, 5km còn lại phải đi bộ xuyên rừng, men theo những con đường mòn dưới tán cây cổ thụ.

Du khách đến khám phá Bàu Sấu phải trải qua hành trình đi bộ và đạp xe trong rừng. Ảnh: Hoàng Anh

Sau chặng đường xuyên rừng, Bàu Sấu hiện ra với mặt nước rộng lớn, bao quanh là những cánh rừng nguyên sinh. Đây là nơi du khách có cơ hội quan sát cá sấu trong môi trường hoang dã, đồng thời khám phá hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng.

Đặc biệt, từ ngày 23-29/11, Vườn quốc gia Cát Tiên miễn 100% vé tham quan Bàu Sấu, giá vé 250.000 đồng/người. Chương trình nhằm hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 và ngày Truyền thống Lâm nghiệp (28/11).

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện ghi nhận hơn 1.600 loài thực vật bậc cao có mạch và hơn 1.700 loài động vật, là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học nổi bật của Việt Nam.

Toàn cảnh khu Ramsar Bàu Sấu. Ảnh: Nguyễn Văn Cường

Năm 2005, khu Bàu Sấu được công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar, trở thành khu Ramsar thứ hai của Việt Nam. Danh hiệu này khẳng định giá trị nổi bật của khu vực đối với công tác bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Cuối tháng 10/2026, Vườn quốc gia Cát Tiên được chuyển giao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai quản lý theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.