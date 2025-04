Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức ở điểm thi Trường Đại học An Giang phản ánh bị mất gần 20 phút làm bài do giám thị coi thi đã làm trễ nhưng không được bù giờ.