Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định về việc miễn phí tham quan cho tất cả các tổ chức, cá nhân tại nhiều điểm bảo tàng, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên toàn quốc nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam.

Văn bản này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Theo đó, chương trình ưu đãi áp dụng vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hàng năm tại hàng loạt điểm đến văn hóa và thiên nhiên nổi tiếng.

Công chúng sẽ được tự do trải nghiệm mà không mất phí tại Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Bên cạnh đó, địa điểm mới thu hút đông đảo du khách là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng nằm trong danh sách các đơn vị thực hiện chính sách miễn phí này.

Du khách trải nghiệm tại bảo tàng.

Chính sách ưu đãi cũng mở rộng sang hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên bao gồm các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yokdon. Riêng đối với trường hợp Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, mức phí tham quan sẽ tuân thủ theo quyết định của chính quyền địa phương dựa trên các quy định hiện hành.

Bộ Tài chính cho biết quyết định ban hành Thông tư được căn cứ trên Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam nhằm khuyến khích người dân tích cực tìm hiểu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các tổ chức và cá nhân liên quan có thể gửi phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Ngoài việc miễn phí vé tham quan bảo tàng, dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, các nhà hát tại Hà Nội và TPHCM có chế độ khuyến mãi, giảm giá và miễn phí vé vào cửa nhiều vở diễn ăn khách cho khán giả.