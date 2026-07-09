Theo Minh Báo, Trịnh Tắc Sĩ gần đây xuất hiện tại 1 hoạt động cộng đồng. Nam diễn viên được nhận xét rạng rỡ, thần thái tươi tắn - khác hẳn với vẻ ngoài tiều tụy, xuống sắc của ông cách đây 1 năm.

Diễn viên Trịnh Tắc Sĩ giảm 35kg để bảo vệ sức khỏe.

Trịnh Tắc Sĩ tiết lộ đã giảm cân từ 135kg xuống còn 100kg. Ông chủ động xuống cân vì đảm bảo sức khỏe và theo lời khuyến cáo của bác sĩ.

Nam diễn viên tập luyện các bộ môn theo chuyên gia dinh dưỡng chỉ dẫn. Ngoài ra, ông còn tham gia hoạt động chạy bộ, chinh phục quãng đường chạy 10km.

"Một số người thấy tôi chạy đều bất ngờ. Họ nói: 'Hả, người béo cũng chạy được ư?', khiến tôi buồn cười, vừa mong sớm về đích để chứng minh mình làm được", Trịnh Tắc Sĩ kể.

Nhiều người xung quanh bày tỏ lo ngại, cho rằng diễn viên mắc bạo bệnh. Một số tin đồn ông đột quỵ qua đời. Tin tức lan truyền chóng mặt, đến mức 1 số khán giả và đồng nghiệp tưởng thật đã đăng tải bài viết tưởng niệm ông.

Trước tin đồn thất thiệt, Trịnh Tắc Sĩ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận ngắn gọn: "Tôi vẫn ở đây!". Ông còn đăng tải loạt ảnh mới, cho biết bản thân luôn năng lượng, trẻ trung.

Trịnh Tắc Sĩ từng được gọi là "Ảnh đế nặng ký nhất làng giải trí".

Trịnh Tắc Sĩ sinh năm 1951, gia nhập làng phim ảnh vào đầu thập niên 1970. Ông gây ấn tượng với thân hình mập mạp, những vai diễn đa dạng, từ hình tượng chàng béo khù khờ, tốt bụng, nghĩa hiệp cho đến những vai mưu mô, hiểm ác. Ông nổi tiếng với vai "Miêu mập" trong phim Chàng Miêu phiêu bạt, hay các vai giang hồ, đại ca.

Thời đỉnh cao ông là một trong những diễn viên ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ, từng giành nhiều giải thưởng diễn xuất uy tín, trong đó có 2 lần đoạt Ảnh đế Kim Tượng. Ở tuổi ngoài 70, Trịnh Tắc Sĩ vẫn miệt mài đóng phim, sống đời bình dị bên bà xã và 2 con đã trưởng thành.

Trịnh Tắc Sĩ tham gia cuộc thi chạy bộ

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu