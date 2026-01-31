Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Hoàng Mập tiết lộ vừa hoàn thiện dinh thự tại Di Linh, Lâm Đồng.

Cách đây nhiều năm, anh mua mảnh đất rộng khoảng 10.000m2 để dành làm nơi “dưỡng già”. Từ năm 2022, Hoàng Mập suy nghĩ về khu nghỉ dưỡng cho mình và người thân.

Hoàng Mập mất gần 3 năm hoàn thiện nơi ở mới.

Nhà được xây trong hơn 3 năm do có khoảng thời gian Hoàng Mập thiếu hụt tiền phải tạm ngưng. Khi kinh tế ổn định, anh quyết tâm hoàn thiện để kịp lên ở và đón Tết 2026.

“Nhà xây xong, tôi ‘cạn tiền’ vì bao nhiêu vốn liếng đã đổ hết vào đây”, anh nói.

Không gian sống gần gũi thiên nhiên của Hoàng Mập.

Quá trình xây dựng, Hoàng Mập theo dõi từ xa và cách 2 tuần lại lên thăm công trình 1 lần. Hiện nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nên nghệ sĩ phải ở lại để sát sao các hạng mục và trao đổi với thợ.

Mỗi phòng ngủ được bài trí như 1 homestay thu nhỏ.

Với diện tích 1ha, Hoàng Mập chủ yếu làm nhà vườn, ưu tiên không gian xanh gần gũi thiên nhiên. Anh cho xây 4 khu nhà với đầy đủ các phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, nhà vệ sinh… và 10 phòng ngủ để khách đến có thể sinh hoạt thoải mái.

Tượng Phật được nghệ sĩ đặt khắp các không gian.

Anh dành không gian riêng để trưng bày các tượng Phật nhiều kích cỡ, chất liệu. Trong đó, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá nguyên khối do nghệ sĩ Việt Hương tặng được nghệ sĩ trân trọng đặt ngay khu vực trung tâm của khuôn viên.

Nhiều người khuyên Hoàng Mập nên xây phong cách hiện đại để hợp thời nhưng anh lại ưa lối cổ điển với gỗ, đá và vài loại gạch xưa.

Nội thất trong nhà nghệ sĩ gần như mua mới hoàn toàn. Ngoài ra có vài bộ bàn ghế anh mang từ biệt phủ ở Đồng Nai lên vì thấy hợp kiến trúc tổng thể.

Với mong muốn hưởng thú điền viên, Hoàng Mập cho trồng nhiều loại cây như tùng cổ, hoa hồng, sim. Ở sau vườn anh có các loại cây ăn trái vú sữa, hồng, xoài, măng cụt...

Khu vườn được chăm sóc tốt nên thu được nhiều loại rau, quả cung cấp thực phẩm sạch cho những bữa ăn của chính gia đình nghệ sĩ.

Dinh thự về đêm đẹp lung linh.

Ngoài ra, nghệ sĩ còn cho xây hòn non bộ lớn để dành nuôi cá rồng - loại cá anh yêu thích.

“Khu nhà tôi ở trên cao nên buổi sáng có mây bao phủ, con suối chảy bao quanh. Mỗi lần về đây, tôi cảm giác mọi thứ đều nhẹ nhõm, thảnh thơi”, anh kể.

Hoàng Mập xem đây là món quà anh dành tặng vợ và các con. Lúc rảnh, anh cùng mọi người từ TPHCM lên Lâm Đồng nghỉ dưỡng, nạp lại năng lượng.

Nghệ sĩ kể nhiều bạn bè hay giục mở khu nhà làm nơi kinh doanh nhưng anh đều từ chối. Hoàng Mập muốn dành riêng nơi này cho gia đình hoặc tiếp đón bạn bè, người thân mỗi lần du lịch.

Hiện gia đình Hoàng Mập sống ở TPHCM để tiện việc sinh hoạt và làm việc. Nghệ sĩ dự định thuê người giữ nhà ở Đồng Nai và Lâm Đồng trước khi thống nhất vợ con sẽ chọn nơi nào sống chính thức trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Hoàng Mập bên cơ ngơi bề thế.

Vốn quen thuộc với thân hình tròn trịa, Hoàng Mập thời gian qua xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng, gầy đi trông thấy. Anh tiết lộ đã giảm 52kg.

Nghệ sĩ không theo đuổi phương pháp giảm cân nhờ tập luyện mà chủ yếu điều chỉnh chế độ ăn uống theo phác đồ của bác sĩ.

Nhờ thay đổi ngoại hình, sức khỏe Hoàng Mập thay đổi đáng kể.

“Bác sĩ khám và chúc mừng tôi vì các chỉ số huyết áp, tim mạch, mỡ máu trở về bình thường, không còn báo động như xưa. Nhiều khán giả lo ngại tôi giảm cân sẽ trông già đi nhưng thực tế cũng không đến nỗi nào", anh kể.

Hoàng Mập vừa nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và đậu thủ khoa đầu vào Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật.

Ở tuổi 55 anh vẫn không ngừng nỗ lực trong công việc, cuộc sống. Hoàng Mập muốn làm tấm gương để các con mình nhìn vào học hỏi, lấy làm mục tiêu phấn đấu.

Hoàng Mập nuôi cá rồng trong dinh thự

