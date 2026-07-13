Đây cũng là tư duy phát triển đứng sau Forestia, thương hiệu khu đô thị lấy văn hóa, di sản và con người làm nền tảng kiến tạo không gian sống của MIK Group.

Không gian nghệ thuật sắp đặt đầy cảm hứng tại “In Motion with MIK”

Không gian đậm chất văn hóa

Ngay từ không gian đón khách tại Grand Ballroom, JW Marriott Hà Nội, nhiều khách mời có cảm giác như đang bước vào một không gian nghệ thuật sắp đặt. Những chiếc nơm, thúng quả, con cá, giếng nước, sân gạch… được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi nhắc ký ức về làng quê Việt và những không gian cộng đồng đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Các tác phẩm được tạo nên từ gốm, lụa, mây tre thủ công không chỉ tạo nên concept của sự kiện mà còn phản ánh tư duy phát triển của Forestia, thương hiệu khu đô thị mới của MIK Group. Thay vì chỉ tập trung vào hạ tầng hay tiện ích, Forestia được định hướng phát triển trên nền tảng văn hoá, di sản và sự gắn kết cộng đồng. Trong khi nhiều khu đô thị lấy công năng và tiện nghi làm trọng tâm, Forestia lựa chọn cách tiếp cận: đặt con người ở vị trí trung tâm, coi những giá trị văn hoá và tinh thần là nền tảng để kiến tạo một cộng đồng sống bền vững.

Tác phẩm “The Village Well” lấy cảm hứng từ hình ảnh giếng nước, cây đa

Chia sẻ về ý tưởng hình thành Forestia, đại diện MIK Group cho biết: “Văn hoá Việt Nam đẹp nhưng nếu chúng ta không kể lại và không bàn nhau để giữ thế nào trong đời sống hiện đại thì thế hệ sau không biết tới nữa”.

Nhà báo Trương Uyên Ly cho rằng việc khai thác chất liệu di sản và đưa các yếu tố văn hóa vào các công trình bất động sản, không gian cộng đồng đang trở thành xu hướng sáng tạo trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Điều đó cho thấy nhu cầu tìm kiếm bản sắc và sự kết nối đang ngày càng được coi trọng, bên cạnh những giá trị vật chất.

Tác phẩm “The Market” lấy cảm hứng từ phiên chợ quê, mở ra hình dung về những tuyến phố thương mại hiện đại

Dưới tán cây và câu chuyện bản sắc

Ngoài triển lãm sắp đặt ở sảnh, khách mời còn được thưởng thức vở diễn hoạt cảnh “Hạnh phúc dưới tán cây” được dàn dựng công phu với sự góp mặt của mẹ con ca sĩ Đoan Trang - bé Sol cùng dàn đồng ca thiếu nhi. Vở diễn mô tả hành trình lớn lên của con người, lấy tán cây làm hình tượng bao bọc xuyên suốt các thời kỳ. Không gian mở ra với hình ảnh cây đa đình làng biểu tượng của sự chở che, gắn kết và nơi lưu giữ những ký ức đầu đời. Dưới tán cây, các em nhỏ lần lượt xuất hiện từ nhiều hướng, hồn nhiên hòa mình vào những trò chơi dân gian quen thuộc.

Vở diễn “Under The Canopy” với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang, bé Sol cùng các nghệ sĩ đưa khán giả đi qua những ký ức tuổi thơ dưới tán cây

Những chuyển động tự nhiên, trong trẻo cùng tiếng cười trẻ thơ tái hiện một bức tranh tuổi thơ bình yên, nơi mọi hành trình đều bắt đầu dưới bóng cây. Giữa những chuyển động và đổi thay không ngừng của cuộc sống, điều con người luôn kiếm tìm, vẫn là cảm giác được thuộc về những gì quen thuộc trong ký ức, là giếng nước, là cây đa, là sân đình, là gốc rễ văn hóa.

Càng bị cuốn theo cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, con người lại càng muốn kết nối và trở về với thiên nhiên. Chính vì thế, tán cây trở thành biểu tượng của sự cân bằng, của cộng đồng và của một cuộc sống bền vững. Đó cũng là triết lý định hình thương hiệu khu đô thị Forestia tại Phố Nối (Hưng Yên) và Mê Linh (Hà Nội).

Ông Nguyễn Dũng Minh, Phó Tổng Giám đốc MIK Group cho biết Forestia hướng tới việc kiến tạo một khu đô thị có chiều sâu văn hóa và mang lại giá trị lâu dài cho đời sống của con người, nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người kết nối hài hoà để ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nơi mỗi người muốn gắn bó.

MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia

Ông chia sẻ: “Giá trị của một công trình không chỉ nằm ở hôm nay mà phải được bồi đắp theo thời gian. “In Motion” mang tinh thần luôn chuyển động, kiến tạo hành trình dài lâu. Mục tiêu của MIK là phát triển những dự án có tầm nhìn dài hạn, hướng tới cộng đồng cư dân”.

Theo ông Nguyễn Dũng Minh, những biểu tượng quen thuộc của văn hoá Việt như cây đa, giếng nước hay sân đình không chỉ là hình ảnh gợi nhớ ký ức mà còn là những nguyên lý được MIK Group vận dụng trong quá trình phát triển chuỗi đô thị Forestia. Mục tiêu không dừng lại ở việc tạo nên những dự án bất động sản, mà hướng tới xây dựng những cộng đồng sống bền vững, nơi văn hóa, thiên nhiên và con người cùng tạo nên giá trị lâu dài, nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc dưới những tán cây.

Ngọc Minh