Phát biểu tại lễ khởi công Khu nhà ở xã hội (NOXH) Him Lam Phúc Lợi (phường Phúc Lợi, Hà Nội) sáng 10/7, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 120.000 căn NOXH trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, Hà Nội đã điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, xác định nhu cầu NOXH trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 300.000 căn hộ.

Theo ông Tuấn, mục tiêu này thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của thành phố trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân Thủ đô.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn có 116 dự án NOXH đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai, với quy mô khoảng 101.300 căn hộ.

Dự án Khu NOXH Him Lam Phúc Lợi được khởi công sáng 10/7. Ảnh: Nguyễn Lê

Ngoài ra, thành phố đang triển khai 24 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, quy mô khoảng 88,24ha, tương ứng 23.633 căn hộ.

Hà Nội cũng đã thống nhất với Bộ Quốc phòng 15 vị trí đất quy hoạch để phát triển NOXH, với tổng diện tích 18,8ha.

Theo ông Tuấn, Khu NOXH Him Lam Phúc Lợi do Công ty CP Him Lam làm chủ đầu tư, được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 4609 ngày 5/9/2025. Dự án có quy mô khoảng 13,5ha tại phường Phúc Lợi. Khi hoàn thành vào năm 2030, dự án sẽ cung cấp khoảng 4.700 căn NOXH và 1.000 căn hộ thương mại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 12.500 người.

“Đây là một trong những dự án NOXH có quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố hiện nay, đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2026-2030 mà Hà Nội đang quyết tâm thực hiện”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt của Công ty CP Him Lam, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank, cho hay dự án Him Lam Phúc Lợi ban đầu được quy hoạch là khu nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Chính phủ và TP Hà Nội, góp phần thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH đến năm 2030, doanh nghiệp đã tự nguyện đề xuất chuyển đổi dự án từ nhà ở thương mại sang NOXH và được UBND TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

“Công ty cam kết chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng NOXH tương đương nhà ở thương mại về chất lượng xây dựng, thẩm mỹ và hệ thống tiện ích. Giá bán cũng như công tác tổ chức bán hàng sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định”, ông Minh khẳng định.