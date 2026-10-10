Nomura Real Estate Vietnam tiếp tục hiện thực hóa triết lý "Kiến tạo đô thị, làm giàu cuộc sống" bằng giải chạy thiện nguyện Nomura Samurai Run Fest 2026 - Miles to Smiles tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng) vào tháng 10 này.

Nomura Real Estate Vietnam

Dấu ấn của nhà phát triển bất động sản Nhật Bản tại Việt Nam

Nomura Real Estate Vietnam là công ty thành viên của Nomura Real Estate Group, một trong những tập đoàn bất động sản lớn đến từ Nhật Bản. Tại Việt Nam, công ty đã tham gia phát triển nhiều dự án nhà ở và văn phòng tại Việt Nam, với quy mô hàng chục nghìn sản phẩm nhà ở.

Trong hành trình mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Hải Phòng là một thị trường quan trọng của Nomura Real Estate. Tại đây, doanh nghiệp tham gia phát triển một phần đại đô thị Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, với hàng nghìn sản phẩm nhà ở thấp tầng, hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và thiên nhiên.

Bên cạnh quy mô phát triển, những năm gần đây cũng ghi dấu nhiều thành tựu của Nomura Real Estate Vietnam và các dự án mà doanh nghiệp tham gia.

Tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Nomura Real Estate Vietnam được vinh danh ở hạng mục Nhà phát triển đối tác quốc tế xuất sắc nhất. Cũng tại giải thưởng này, The Komorebi tại Vinhomes Royal Island được ghi nhận với giải thưởng Phát triển nhà ở chăm sóc sức khỏe tốt nhất, trong khi The Miyabi nhận giải về Thiết kế kiến trúc nhà ở ven mặt nước xuất sắc nhất.

Ở cấp độ khu vực, Nomura Real Estate Vietnam tiếp tục được vinh danh tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025, trong khi The Komorebi nhận giải thưởng dành cho Dự án nhà ở chú trọng sức khỏe toàn diện xuất sắc nhất châu Á.

Nomura Real Estate Vietnam và các dự án tại Vinhomes Royal Island được ghi nhận tại nhiều giải thưởng bất động sản và thiết kế trong khu vực.

Dấu ấn thiết kế Nhật Bản tại Vũ Yên còn được ghi nhận khi The Miyabi giành Good Design Award 2025, trở thành dự án ở nước ngoài đầu tiên của Nomura Real Estate nhận giải thưởng này. Sang năm 2026, The Komorebi tiếp tục được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards 2026 - 2027 ở hạng mục kiến trúc nhà ở tại Việt Nam.

Từ kiến tạo không gian sống đến nuôi dưỡng chất lượng sống

Điểm chung phía sau những ghi nhận trên là cách Nomura tiếp cận chất lượng sống, sức khỏe và sự cân bằng trong đời sống đô thị.

Tại Vinhomes Royal Island, The Komorebi đề cao sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua không gian xanh, mặt nước, khu vực vận động và các tiện ích cân bằng cuộc sống. Trong khi đó, The Miyabi mang tinh thần thiết kế Nhật Bản vào không gian sống, chú trọng sự riêng tư, tính thẩm mỹ và kết nối với thiên nhiên.

Không gian sống được định hướng không chỉ ở giá trị kiến trúc mà còn ở những trải nghiệm giúp cư dân vận động, thư giãn và kết nối mỗi ngày.

Từ nền tảng đó, câu chuyện về một cộng đồng đáng sống được hình thành từ cách con người cùng vận động, tương tác, chia sẻ và tạo nên những trải nghiệm chung.

Đó cũng là tinh thần được Nomura Real Estate Vietnam tiếp tục mở rộng thông qua Nomura Samurai Run Fest 2026.

“Miles to Smiles” - khi mỗi bước chạy trở thành một điểm kết nối

Dự kiến diễn ra ngày 25/10/2026 tại Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên, Hải Phòng, Nomura Samurai Run Fest 2026 mang thông điệp “Miles to Smiles - A Charity Run”, có thể hiểu là hành trình từ những bước chạy đến những nụ cười, với tinh thần của một giải chạy thiện nguyện.

Nomura Samurai Run Fest 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/10/2026 tại Vinhomes Royal Island, với nhiều cự ly dành cho trẻ em, gia đình và cộng đồng yêu chạy bộ

Không chỉ là một sân chơi thể thao, chương trình hướng tới việc gắn kết cộng đồng, khuyến khích lối sống năng động và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Nomura Samurai Run Fest 2026 mong muốn mỗi bước chạy đều góp thêm những giá trị ý nghĩa, khi mỗi tấm vé tham dự cũng góp phần vào các hoạt động thiện nguyện.

Với nhiều cự ly phù hợp cho các nhóm đối tượng, giải chạy tạo không gian để các thế hệ cùng tham gia, kết nối và sẻ chia.

Việc lựa chọn Vinhomes Royal Island làm địa điểm tổ chức cũng tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa không gian sống và trải nghiệm sống mà Nomura hướng tới.

Từ những công trình được ghi nhận đến các hoạt động kết nối cộng đồng, Nomura đang từng bước hiện thực hóa triết lý “Shaping cities, Enriching lives” - Kiến tạo đô thị, làm giàu cuộc sống - qua những trải nghiệm gần gũi với đời sống.

Với Nomura Samurai Run Fest 2026, mỗi kilomet không chỉ là một bước chạy, mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia và tạo nên những nụ cười, đúng với tinh thần “Miles to Smiles”.

Lệ Thanh