Nằm sát khu đô thị có những căn biệt thự được chào bán hàng trăm tỷ đồng, một dự án nhà ở xã hội tại TPHCM vừa được công bố giá bán 30,7 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về giá bán nhà ở xã hội tại ba lô đất thuộc dự án Khu nhà ở tại phường Long Trường (Centana Điền Phúc Thành).

Ba khu đất được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) có ký hiệu NXH.1, NXH.2 và NXH.3. Giá bán NƠXH tại đây là 24,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% và chưa bao gồm phí bảo trì 2%. Giá cho thuê là 162.433 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế VAT 5% và phí bảo trì 2%.

Theo Sở Xây dựng, trong vòng 180 ngày kể từ ngày nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở để kiểm tra giá bán, giá thuê mua NƠXH.

Trường hợp giá bán, giá thuê mua NƠXH theo kết quả kiểm toán và kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn mức giá đã ký trong hợp đồng với người mua thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch. Ngược lại, nếu giá sau kiểm tra thấp hơn, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua.

“Chủ đầu tư không được thu tiền vượt quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua nhà được cấp giấy chứng nhận và phải hoàn thành việc hoàn trả phần chênh lệch (nếu có)”, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu.

Biệt thự đơn lập hướng sông Sài Gòn tại Van Phuc City có giá chào bán lên đến 200 tỷ đồng/căn. Ảnh: Anh Phương

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố thông tin về giá bán tại dự án Khu NƠXH HUD Thủ Đức, thuộc Khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Khu dân cư số 6 nằm liền kề phía Bắc Khu đô thị Van Phuc City, được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích và hạ tầng giao thông của khu đô thị này.

Dự án Khu NƠXH HUD Thủ Đức được xây dựng trên khu đất rộng 13.707m2, có quy mô 7 tầng (gồm 2 tầng khối đế và 5 tầng căn hộ), với tổng số 209 căn hộ. Trong đó, 164 căn có diện tích 69,5 m2/căn và 45 căn có diện tích 53,5 m2/căn.

Giá bán NƠXH tại dự án này là 30,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm phí bảo trì. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại dự án vào quý IV/2026.

Do được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích và hạ tầng giao thông của Van Phuc City, thông tin về giá bán cũng như thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NƠXH tại dự án HUD Thủ Đức đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tại Van Phuc City, mặt bằng giá chào bán nhà phố và biệt thự hiện ở mức khá cao. Nhà phố có diện tích từ 100-140m2 đang được chào bán với giá khoảng 25-32 tỷ đồng/căn; các căn có hướng nhìn ra công viên thường có giá cao hơn.

Biệt thự liền kề tại đây có giá chào bán khoảng 45-100 tỷ đồng/căn, tùy diện tích và vị trí. Đối với biệt thự đơn lập có hướng nhìn ra sông, có căn được chào bán với giá lên đến 200 tỷ đồng.



