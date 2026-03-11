Nghệ sĩ Minh Nguyệt được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Hà Nội mùa đông năm 1946, Người đàn bà hủi, đặc biệt là Sóng ở đáy sông - vai Biển, em gái của Núi (NSND Xuân Bắc). Chia sẻ về tấm ảnh hội ngộ cùng NSND Xuân Bắc sau mấy chục năm từ Sóng ở đáy sông, chị nói: "Chúng tôi quen nhau từ bộ phim Sóng ở đáy sông và thực sự xem nhau như một gia đình nhưng ít khi gặp nhau.

NSND Xuân Bắc và diễn viên Minh Nguyệt tái ngộ sau 28 năm.

Khi đó là sự kiện hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8/2025, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025. Nhìn thấy anh Xuân Bắc, tôi gọi to: Anh Núi, anh Núi. Đông người thế nhưng anh vẫn nhận ra: Trời, em à. Cái Biển. Tôi đáp: Vâng em đây. Em sợ anh không nhận ra em. Tôi thực sự xúc động và trân quý tình cảm anh dành cho".

Chị kể lúc quay Sóng ở đáy sông còn chưa có con nhưng khi phim lên sóng thì con trai đã ra đời. "Tôi nhớ mãi hình ảnh lúc đó vừa bế con vừa xem phim'', diễn viên Minh Nguyệt nói.

Hai anh em Núi - Biển trong 'Sóng ở đáy sông'.

Minh Nguyệt đóng nhiều phim. Các vai diễn của chị chủ yếu là người vợ, người mẹ chịu thương chịu khó với số phận mong manh. Các vai không dài nhưng đều để lại ấn tượng cho khán giả. Minh Nguyệt quan niệm dù vai nhỏ hay lớn của nhà hát hay trên phim, miễn hợp và được cống hiến, chị cũng đều tham gia.

Nói về cuộc sống hiện tại, nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet mọi thứ gói gọn trong chữ "đủ". Chị thích sự đơn giản, không ồn ào, không khoa trương. Với Minh Nguyệt, có công việc mình thích, có những người bạn lắng nghe, có con trai đồng hành bên cạnh là đủ rồi.

Diễn viên Minh Nguyệt và con trai.

Con luôn ủng hộ, chia sẻ cùng chị, những bữa cơm dù thất thường nhưng cậu bé đều cảm thông cho mẹ.

Diễn viên Minh Nguyệt duy trì thói quen ăn uống đơn giản, đạm bạc, thiên về rau củ quả để cơ thể nhẹ nhõm và khoẻ mạnh.

Diễn viên Minh Nguyệt hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Tuy cởi mở về công việc và tự hào khi nói về con trai nhưng nữ diễn viên giữ kín thông tin về đời sống tình cảm của mình. Theo chị, đó là góc riêng mà không cần phải nói ra cho công chúng biết.

Trích phim "Sóng ở đáy sông":

Ảnh, clip: FBNV, VTV