Đêm ngày 28/9/2025, Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ cuộc gặp gỡ cảm xúc với diễn viên Nguyễn Thanh Hiền - người thủ vai Hồng trong bộ phim Sóng ở đáy sông.

NSND Xuân Bắc và diễn viên Thanh Hiền.

Trong bài đăng, Xuân Bắc dí dỏm kể: "Hôm trước gặp 'em gái' Biển, hôm nay lại gặp vợ 3 - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, có ga lăng phong sương nên Hồng mới theo. Giờ thì... Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận!".

Anh còn hài hước nhắc đến yêu cầu của Nguyễn Thanh Hiền, hiện là Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long: "Chụp hình xong, Giám đốc còn nhắc 'Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh xinh nhé".

Trong phim Sóng ở đáy sông, Hồng từng là "tia sáng" trong cuộc đời sóng gió của Núi. Hồng vừa cương nghị vừa dịu dàng, một người phụ nữ góa chồng gặp Núi khi sống cô đơn. Mối quan hệ này để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, dù cuối cùng họ không thể nên duyên vì sự trở lại của Mây.

Với lối diễn tự nhiên, Nguyễn Thanh Hiền khắc họa thành công hình ảnh một Hồng mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, khiến nhân vật trở thành điểm sáng của phim.

Trước đó, ngày 21/8/2025, Xuân Bắc bất ngờ gặp lại Minh Nguyệt tại buổi hợp luyện lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám. Anh chia sẻ khi nghe tiếng gọi "anh Núi", anh sững sờ nhận ra người bạn diễn từng cùng tạo nên cặp anh em đầy cảm xúc cách đây 25 năm.

Trong phim, Minh Nguyệt vào vai Biển - cô em gái hiền lành, cam chịu, luôn yêu thương và che chở anh trai Núi. Vai diễn này giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm, bên cạnh những vai khác trong Những đứa con vùng đồi hay Nếp nhà.

Sóng ở đáy sông do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện là một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam để lại dấu ấn sâu sắc. Phim kể về cuộc đời sóng gió của Phạm Quang Núi - chàng trai có học, sống tình nghĩa nhưng nóng nảy và có tài "tán gái". Cuộc đời Núi gắn với nhiều mối tình, nổi bật là Mây - người vợ chua ngoa và Hồng - mối tình thoáng qua nhưng đáng nhớ.

Vai Núi không chỉ đưa tên tuổi Xuân Bắc đến gần công chúng mà còn trở thành "cái tên thứ hai". Bộ phim cũng là bệ phóng cho sự nghiệp nhiều diễn viên như Minh Nguyệt, Kim Oanh và NSND Duy Hậu.

NSND Xuân Bắc trong phim "Sóng ở đáy sông":

Minh Dũng

Ảnh: FBNV, clip: Tư liệu