Mạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao trước loạt hình ảnh nghỉ dưỡng mùa đông sang trọng của gia đình Chompoo Araya tại Courchevel, khu trượt tuyết xa xỉ bậc nhất thế giới ở vùng Rhone-Alpes (Pháp).

Gia đình nữ diễn viên tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất thế giới.

Trong chuyến đi này, Chompoo cùng chồng là doanh nhân Nott Witsarut và 3 con tận hưởng nhiều khoảnh khắc gia đình ấm áp. Courchevel vốn là điểm đến quen thuộc của giới thượng lưu và hoàng gia châu Âu, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ trượt tuyết đắt đỏ.

Từ diễn viên tuổi teen đến biểu tượng quyền lực của làng giải trí

Nhan sắc xinh đẹp của Chompoo năm 18 tuổi.

Chompoo Araya tên thật Araya Alberta Hargate, sinh năm 1981 tại Bangkok, là một trong số ít nữ minh tinh Thái Lan giữ vững vị thế đỉnh cao suốt hơn 2 thập kỷ. Mang dòng máu lai Anh - Thái, cô sớm gây chú ý với chiều cao 1,7m, làn da trắng mịn, đường nét sắc sảo và nụ cười đặc trưng.

Năm 17 tuổi, Chompoo được phát hiện qua cuộc thi Misens Motor Show Contest, chính thức bước vào làng giải trí. Không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình, cô sớm cho thấy thái độ làm nghề nghiêm túc và bền bỉ, vừa làm người mẫu vừa theo đuổi diễn xuất khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù lịch quay dày đặc, Chompoo vẫn hoàn thành cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Rangsit với tuổi trẻ gắn liền phim trường và ánh đèn sân khấu.

Chompoo là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất làng giải trí Thái Lan.

Tên tuổi của cô bùng nổ khi liên tục đảm nhận vai nữ chính trong loạt phim truyền hình ăn khách như: Thủ đoạn tình trường, Hôn nhân nồng nhiệt, Cuộc chiến với nhân tình, Vườn dâu tây tình yêu, Người chồng giả danh đáng yêu, Cát rực lửa… Diễn xuất linh hoạt giúp Chompoo thoát khỏi khuôn mẫu “ngọc nữ”, trở thành gương mặt bảo chứng rating của đài Channel 3. Song song truyền hình, cô còn ghi dấu ấn ở điện ảnh với Morlum Summer, xuất hiện trong nhiều MV, TVC và từng thử sức ở lĩnh vực ca hát.

Với nhan sắc tươi trẻ và thần thái sang trọng, Chompoo là “nàng thơ quảng cáo” được yêu mến tại châu Á, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ Cannes và các tuần lễ thời trang quốc tế.

Nữ minh tinh là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ Cannes.

Đến nay, Chompoo sở hữu hơn 50 giải thưởng lớn nhỏ và nằm trong nhóm nghệ sĩ Thái có lượng người theo dõi mạng xã hội hàng đầu, khẳng định sức ảnh hưởng vượt ra ngoài màn ảnh.

Cuộc hôn nhân với tài phiệt hơn 14 tuổi và bước ngoặt bước vào hào môn

Tháng 5/2015, Chompoo chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân khi kết hôn với doanh nhân Nott Witsarut tại Bangkok. Thời điểm đó, chú rể hơn cô 14 tuổi, được biết đến là người thừa kế giàu có của một tập đoàn lớn, sở hữu tiềm lực tài chính mạnh và vị thế vững chắc trong giới kinh doanh Thái Lan.

Đám cưới của cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Hôn lễ xa hoa của nữ diễn viên:

Theo Bangkok Post, ngay từ lễ đính hôn mức độ xa hoa đã khiến dư luận choáng ngợp. Gia đình chú rể với khoảng 30 người di chuyển bằng 15 chiếc Mercedes S300 sang trọng đến khách sạn để thực hiện các nghi thức truyền thống, trong đó 10 xe dùng riêng để chở lễ vật, xếp hàng dài và được xem là một trong những lễ đính hôn hoành tráng bậc nhất làng giải trí Thái Lan thời điểm đó.

Lễ vật Nott Witsarut dành cho cô dâu bao gồm trang sức cao cấp, quyền sở hữu các khu đất giá trị, vàng và tiền mặt. Đặc biệt, anh chuẩn bị nhẫn kim cương 8 carat cùng đôi khuyên tai 14 carat để trao cho vợ sắp cưới trong ngày trọng đại. Tổng giá trị quà tặng được ước tính khoảng 108 triệu baht (hơn 69 tỷ đồng), giúp Chompoo trở thành một trong những cô dâu hào môn nổi bật nhất Thái Lan.

Chompoo hạn chế tham gia đóng phim để toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ.

Bên cạnh sự xa hoa, mối quan hệ của cặp đôi còn nhận được nhiều thiện cảm khi họ đã gắn bó suốt nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Chompoo từng chia sẻ tình yêu là điều nghiêm túc, cần được vun đắp mỗi ngày.

Nữ minh tinh cũng thú nhận không giỏi việc bếp núc nhưng luôn cố gắng trở thành người bạn đời biết lắng nghe và sát cánh cùng chồng khi anh đối mặt áp lực công việc.

Sau khi kết hôn, Chompoo bước vào cuộc sống hào môn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Năm 2017, cô sinh đôi 2 bé trai Saifah và Bhayu, sự kiện từng gây “bão” truyền thông khi nữ minh tinh lần đầu làm mẹ vẫn giữ được phong thái sang trọng, điềm tĩnh. Đến năm 2022, gia đình tiếp tục đón thêm bé gái Abigail.

Con gái út của nữ diễn viên hiện là một trong những em bé được săn đón hàng đầu tại Thái Lan.

Từ đó, Chompoo không chỉ được nhắc đến như minh tinh hàng đầu hay biểu tượng thời trang, mà còn là người mẹ 3 con viên mãn, đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại.

Nguồn: Thairath, Bangkok Post