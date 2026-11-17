Nhà máy Oxford của MINI phải tạm ngừng hoạt động trong hai tuần do thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu. Đợt gián đoạn này ảnh hưởng đến cả một số cơ sở sản xuất khác của BMW tại Anh.

Tập đoàn BMW xác nhận tạm dừng sản xuất tại nhà máy MINI Oxford (Anh) trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 9/11. Nguyên nhân được xác định là tình trạng thiếu hụt nguồn cung tạm thời.

Không chỉ nhà máy lắp ráp ô tô tại Oxford, hai cơ sở khác của BMW tại Anh gồm nhà máy dập thép ở Swindon và nhà máy sản xuất động cơ Hams Hall, Birmingham cũng chịu ảnh hưởng.

Trong thông báo, BMW cho biết đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại Oxford trong tuần này và tuần kế tiếp do nguồn cung bị gián đoạn. Hãng khẳng định đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhà cung cấp và hiện chưa nhận thấy tình trạng thiếu hụt kéo dài.

Nhà máy Oxford là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của thương hiệu MINI, nơi chuyên lắp ráp các mẫu xe chủ lực như MINI Cooper 3 cửa, 5 cửa và phiên bản mui trần.

Năm 2026 cũng đánh dấu 25 năm nhà máy bắt đầu sản xuất thế hệ Mini hiện đại. Kể từ đó, hơn 4,6 triệu chiếc xe đã xuất xưởng tại đây.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của nhà máy thời gian qua có dấu hiệu đi xuống. Năm ngoái, Oxford sản xuất 124.271 xe MINI Cooper, giảm mạnh so với mức 234.510 chiếc của năm trước đó.

Tháng 5/2025, BMW từng quyết định cắt giảm 180 lao động thời vụ và tạm hoãn khoản đầu tư trị giá 600 triệu bảng Anh vào nhà máy này.

Hiện BMW chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung lần này, cũng như những tác động đối với người lao động trong thời gian nhà máy tạm ngừng hoạt động.

(Theo The Sun)

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