Loạt xe sang cũ Porsche Taycan, Mercedes-Benz GLC 300 đang được các ngân hàng đưa ra đấu giá với giá khởi điểm từ hơn 600 triệu đến 2,4 tỷ đồng.

Thị trường xe cũ đang xuất hiện một số mẫu ô tô thuộc phân khúc cao cấp được ngân hàng và cơ quan nhà nước đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với nhiều xe cùng đời đang được rao bán. Đáng chú ý có Porsche Taycan 4 Cross Turismo sản xuất năm 2022, hai chiếc Mercedes-Benz GLC 300 đời 2018 và 2020.

Mức giá khởi điểm của những chiếc xe sang cũ này dao động từ hơn 600 triệu đến 2,4 tỷ đồng.

Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, Porsche Taycan và Mercedes-Benz GLC 300 vẫn thuộc nhóm xe có giá trị cao, theo đó tình trạng thực tế và chi phí khôi phục sau nhiều năm sử dụng là yếu tố quan trọng khi cân nhắc.

Xe sang cũ Porsche Taycan 2022 giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng

Đáng chú ý nhất trong danh sách là chiếc Porsche Taycan 4 Cross Turismo Y1BBD1 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội đưa ra đấu giá. Xe đăng ký năm 2022, mang biển kiểm soát 30K-691.69, có giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng.

Theo thông báo, đây là ô tô con đã qua sử dụng, số khung WP0ZZZY1ZMSA67218, số máy EBG045934/EBF043198. Thông tin đấu giá chưa công bố cụ thể số kilomet đã đi, tình trạng pin, hệ thống truyền động hay lịch sử sửa chữa của xe.

Porsche Taycan là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe thể thao Đức, ra mắt năm 2019. Trong đó, Cross Turismo là biến thể mang kiểu dáng wagon, có thiết kế hướng đến khả năng sử dụng đa dụng hơn bản sedan, với phần đuôi kéo dài và khoảng sáng gầm được nâng lên.

Thiết kế xe sang cũ Porsche Taycan 4 Cross Turismo Y1BBD1 2022. Ảnh minh hoạ: Bonbanh.

Phiên bản Taycan 4 Cross Turismo sử dụng hệ thống mô-tơ điện kép, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo thông tin của một chiếc xe cùng phiên bản, đời 2022 đang được rao bán trên thị trường, xe có công suất tối đa 476 mã lực, mô-men xoắn 350Nm và khả năng tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 4,8 giây khi kích hoạt chế độ phù hợp.

Về giá bán, dữ liệu tổng hợp tin rao trên sàn xe cũ Bonbanh ghi nhận Porsche Taycan 4 Cross Turismo đời 2022 có mức tham khảo khoảng 4,65 tỷ đồng. Một tin rao khác trên Oto.com.vn từng chào bán xe cùng phiên bản, sản xuất năm 2022, đăng ký tháng 11/2022, đã đi 26.000km với mức giá khoảng 4 tỷ đồng.

Như vậy, mức khởi điểm 2,4 tỷ đồng của BIDV thấp hơn khoảng 1,6-2,25 tỷ đồng so với các mức giá rao bán nói trên. Tuy nhiên, đây là giá tham khảo từ tin đăng, không phải giá giao dịch thành công. =

Hai chiếc Mercedes-Benz GLC 300 có giá khởi điểm từ 694 triệu đồng

Hai chiếc Mercedes-Benz GLC 300 được đưa ra đấu giá lần này có mức giá khởi điểm lần lượt 694,473 triệu đồng và 1,064 tỷ đồng, tương ứng với xe đăng ký năm 2018 và năm 2020.

Chiếc GLC 300 đời 2020 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đưa ra đấu giá, mang biển kiểm soát 51H-657.84. Giá khởi điểm được công bố là 1,064 tỷ đồng. Thông báo hiện chưa cung cấp thêm thông tin về số kilomet đã đi, màu sơn, trang bị cụ thể hay tình trạng kỹ thuật.

GLC 300 đời 2020 tại Việt Nam thuộc thế hệ GLC X253 nâng cấp giữa vòng đời. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. =

Trên thị trường xe cũ, GLC 300 4Matic sản xuất năm 2020 đang được rao bán với giá khá đa dạng. Khảo sát trên Oto.com.vn ghi nhận một số xe có giá khoảng 958 triệu đồng, trong khi nhiều chiếc khác được chào bán ở mức 1,2-1,45 tỷ đồng, tùy số kilomet, nguồn gốc và tình trạng. Như vậy, giá khởi điểm 1,064 tỷ đồng của TPBank thấp hơn một số tin rao nhưng không phải mức giá thấp nhất trên thị trường.

Thiết kế xe sang cũ Mercedes-Benz GLC 300 đời 2020. Ảnh minh hoạ: Chợ xe cũ Hà Nội

Chiếc Mercedes-Benz GLC 300 còn lại do Ngân hàng TMCP An Bình đưa ra đấu giá, mang biển kiểm soát 26A-072.97, sơn màu đen. Theo thông tin đăng ký, xe được cấp giấy chứng nhận ngày 18/7/2018. Giá khởi điểm là 694,473 triệu đồng.

GLC 300 đời 2018 thuộc phiên bản trước khi nâng cấp giữa vòng đời. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất khoảng 245 mã lực, mô-men xoắn 370Nm, đi cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4Matic.

GLC 300 đời 2018 hiện được chào bán trong khoảng 685 triệu đến hơn 1 tỷ đồng trên một số sàn xe cũ. Một số xe có mức giá 899-950 triệu đồng, tùy tình trạng và số kilomet đã sử dụng. Với giá khởi điểm 694,473 triệu đồng, chiếc xe của Ngân hàng An Bình có mức giá ban đầu thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

GLC 300 có ưu điểm ở khả năng vận hành, trang bị tiện nghi và cảm giác lái của một mẫu SUV hạng sang. Tuy nhiên, xe Mercedes-Benz đã qua nhiều năm sử dụng có thể phát sinh chi phí bảo dưỡng đáng kể, nhất là các hạng mục liên quan đến hệ thống treo, điện tử, hộp số và động cơ tăng áp. Người mua cũng cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, hệ thống dẫn động 4Matic và tình trạng thân vỏ.

Nhìn chung, các xe thanh lý từ ngân hàng và cơ quan nhà nước có thể tạo cơ hội mua ô tô với giá khởi điểm thấp hơn nhiều tin rao trên thị trường. Tuy nhiên, mức giá này không đồng nghĩa người mua chắc chắn sở hữu được xe với chi phí thấp. Giá trúng đấu giá có thể cao hơn giá khởi điểm, trong khi tình trạng xe, hồ sơ pháp lý và các khoản chi phí sau khi nhận bàn giao là những yếu tố cần tính toán.

Với Porsche Taycan và Mercedes-Benz GLC 300, người mua cần chuẩn bị ngân sách dự phòng lớn cho bảo dưỡng và sửa chữa. Việc trực tiếp xem xe, kiểm tra kỹ thuật độc lập và tìm hiểu đầy đủ hồ sơ trước khi tham gia đấu giá là bước không nên bỏ qua.

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